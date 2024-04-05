Бенкет під час війни: найгучніші в Україні скандали з розкішним і не завжди чесним життям посадовців

Здебільшого не чисті на руку чиновники записують своє майно на рідних, аби не попастися правоохоронцям. А протягом останнього часу спостерігається тенденція до фейкових розлучень, щоби не втратити "зароблене".

Війна війною, а розкішно жити не заборониш – здається, таким життєвим правилом керуються деякі українські посадовці, яким навіть повномасштабне вторгнення не стало на заваді для не завжди законного чи щонайменше підозрілого збагачення. Розкрадання на харчах для ЗСУ, закордонні вілли та елітні авто голів ТЦК, розкішне життя топпосадовців СБУ та родичі-мільйонери начальника метро.

Про гучні скандали з незаконними статками та розкраданнями в Україні читайте на ТСН.ua.

Маєтки начальника Департаменту кібербезпеки СБУ: все купили мама і дружина

Почнімо з найсвіжішої історії. Схоже, назріває скандал довкола начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Як з’ясували журналісти "Слідство.Інфо", дружина і мама посадовця володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

"Заможність родини зростала разом з карʼєрою Іллі Вітюка. Після отримання вищої посади дружина почала заробляти значні кошти та обзавелась елітною нерухомістю", – йдеться у розслідуванні.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк / Фото: СБУ

Так, дружина Юлія за шість днів до вторгнення зареєструвалася як ФОП у сфері права і вже під час повномасштабної війни придбала елітну квартиру на 195 кв. м у будинку преміумкласу Печерського району Києва.

Житло такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 млн дол., а за свою квартиру без ремонту дружина Вітюка мала б сплатити 585 тис. дол. (або 21,5 млн грн). Однак у декларації посадовця СБУ вказано, що житло було придбано за 12 млн 800 тис. грн – тобто майже вдвічі менше за ринкову вартість.

ЖК, в якому розташована квартира дружини Іллі Вітюка

Як пояснили юристи, якщо вартість, за якою насправді було придбано житло, відрізняється від тієї, що вказана у декларації, це може бути підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності через недостовірне декларування.

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У розслідуванні йдеться, що за неповний 2022 рік жінка заробила майже 9,5 млн грн, а наступного року – понад 13 млн грн. Тобто щомісячний прибуток становить понад мільйон гривень.

Щодо статків самого Іллі Вітюка, то у своїй декларації він вказав зарплату у розмірі трохи більше 700 тис. грн.

Водночас мати посадовця СБУ Наталія, яка працює лікаркою, має нерухомість у Тернополі та Броварах, а також володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва. Перша – двокімнатна квартира площею 85 кв. м – розташована просто на Дніпровській набережній. На сьогодні вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тис. дол.

Ще одне житло у матері Вітюка є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало: 50 кв. м у цьому ЖК можуть стати у 100 тис. дол.

Загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк – майже третина мільйона доларів або ж понад 4 млн грн, якщо рахувати за курсом на момент придбання.

ЖК на лівому березі Дніпра у Києві, де має квартиру мама Іллі Вітюка / Фото: Слідство.Інфо

Зазначається, що начальник кібербезпеки СБУ, його дружина та мати відмовилися спілкуватися з журналістами. А в самій спецслужбі у відповідь на запит повідомили, що дружина Вітюка "є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір – відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість".

Розкішне життя СБУвця Шила і розкрадання 95 мільйонів "Укрзалізниці"

Напередодні антикорупційні органи викрили групу, що заволоділа 95 млн грн на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці". Повідомлялося про затримання лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Зокрема, у справі затримали і взяли під варту ексрадника Офісу президента і посадовця СБУ Артема Шила. Журналісти з посиланням на версію слідства повідомили, що сам Шило очолює організовану групу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий корупційний скандал! Ексрадника Офісу президента піймали "на гарячому"!

Детективи з’ясували, що від червня до грудня 2022 року ватажок групи за допомогою підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Важливо, що компанію-переможницю контролює громадянин Білорусі, який, відповідно, має зв’язки з РФ. В антикорупційних органах розповіли, як ділки організували схему, аби вивести з України десятки мільйонів:

"Цей "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав "Укрзалізниці" за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд".

Артем Шило в суді / Фото: Центр протидії корупції

Що відомо про статки Артема Шила

Рік тому журналісти-розслідувачі "Бігус. Інфо" опублікували шокувальне розслідування про те, як Шило і його сімʼя придбали цілу купу нерухомості та дорогих авто за час його роботи у владних кабінетах. Загальна вартість активів сягає 4 млн дол.

До цієї суми входять дві трикімнатні квартири в елітному столичному ЖК "Новопечерські Липки" загальною вартістю 700 тис. дол., оформлені на самого Шила.

ЖК "Новопечерські Липки", де сім'я Артема Шила має квартири / Фото: bihus.info

На дружину Ірину Попову посадовець записав ще одну двокімнатну квартиру і 360 кв. м. комерційної нерухомості, яка коштує понад 2 млн дол. в Попової також є 275 кв. м нерухомості у клубному будинку в центрі Києва: там жінка відкрила салон краси. Ринкова вартість приміщення сягає 1 млн дол.

Шило також записав на дружину два "Мерседеси" і "Тойоту" загальною вартістю 240 тис. дол.

Автомобілі Ірини Попової / Фото: bihus.info

Жінка позиціонує себе успішною бізнес-вумен і активно веде свої соцмережі. Там вона не соромиться постити розкішні курорти, відпочинок у Домінікані, на Балі, в Абу-Дабі чи Франції. Судячи з фото, Попова полюбляє й брендові речі, як-от ремінь Prada за 33 тис. грн чи топ за 26 тис., або сукні від люксового дому "Фролов" за близько 40 тис. грн.

Але родзинкою колекції жінки є кольє від Bulgari за 50 тис. дол. Цікаво, що на зроблених до повномаштабного вторгнення фото цієї прикраси ніде не видно, тож ймовірно, Попова придбала її в розпал кривавої війни. А до кольє ще додала каблучку того ж бренду за 9000 дол.

Цікаво, що після публічного викриття всіх статків сімʼї Шила Ірина Попова офіційно розлучилася зі своїм чоловіком. Але по фото з соцмереж видно, що жінка не припиняє носити обручку, а в суді під час обрання запобіжного Шилу з'ясувалося, що він надалі проживає разом з пані Поповою.

Чим займався Шило: корупція, зв’язки з Татаровим, скандал з букмекером з РФ 1xBet і "смотрящий за залізницею".

Найбільшу увагу Шило привернув до себе тоді, коли став заступником Департаменту захисту національної державності СБУ. Тоді з’ясувалося, що він – фігурант численних корупційних скандалів. Карʼєра посадовця почалася 2012 року зі служби в харківській СБУ, потім він переїхав до Києва працювати в Департаменті протидії кіберзлочинам. Там він став заступником департаменту і дострокового отримав звання підполковника СБУ, але вже 2021 року його скоротили.

А підібрав безробітного СБУвця Офіс президента України. Шила призначили радником. Цією посадою він завдячує не менш скандальному заступникові керівника ОП Олегу Татарову.

Олег Татаров / Фото: УНІАН

Крім цього, Шило сприяв роботі російського бізнесу в Україні навіть після 24 лютого 2022 року. Як з’ясували журналісти "ІнформНапалм", правоохоронець заводив російську букмекерську компанію 1XBet до України ще 2016-2017 років, і допоміг їм закріпитися на ринку у квітні 2022-го.

Попри скандал, Шило не втратив посаду і понад рік пропрацював очільником ГУ контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ. Його звільнили лише в березні цього року. Казали, нібито це рішення самого президента Володимира Зеленського, який був дуже незадоволений скаргами бізнесу на систематичне кошмарення з боку Шила.

Однак його залишили працювати в СБУ і за наказом голови спецслужби Василя Малюка Шило набув статусу офіцера з особливих доручень першої категорії. Це зберегло за ним зарплату попередньої посади і повний вплив на департамент і всі "проєкти", які той вів у кріслі керівника.

До речі, після затримання Шила український бізнесмен Евген Черняк одразу ж опублікував допис, в якому відкрито назвав СБУвця хабарником: "Всі кримінальні справи проти нашої компанії підписані особисто цим тиловим хабарем. Вигадані і не предʼявлені підозри, понад сотню обшуків, тиск, записані відео, аудіо, залякування – жодних доказів чи порушення за весь період розгляду вигаданої справи".

На їжі для війська експосадовець ЗСУ збагатився на 58 мільйонів

На Хмельниччині правоохоронці затримали експосадовця ЗСУ, який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових, незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше, за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітне авто та квартиру в Києві.

Правоохоронці не назвали ім'я військового, але за даними джерел ТСН.ua, йдеться про ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ, полковника Олександра Козловського.

За даними видання "Наші гроші", права власності на більшість земельних ділянок зареєстровані на тещу й тестя фігуранта. А машина за близько 1,5 млн грн – на його доньку, студентку Військового інституту ім. Шевченка. До речі, за весь період своєї роботи донька отримала 378 тис. грн доходу, тобто власних законних грошей на авто у неї не було.

В березні 2023 року Козловський, ймовірно, придбав квартиру в Києві площею 158 кв. м за майже 6 млн грн (оціночна вартість – 8,34 млн грн), в якій і проживає. Житло оздоблюють меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя.

Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Деталі корупційної схеми

За даними слідства, Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України. Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі до кишень. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Зауважимо, що подробиці розкрадань на харчах для Міноборони з боку цього угруповання були відомі ще торік. А гучні деталі вже були оприлюднені в матеріалі видання "Наші гроші". Там йдеться, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових продуктами – отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина харчів так і не була передана.

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Вже під час повномасштабного вторгнення РФ підконтрольні фірми Козловського отримували гроші від Міноборони і в подальшому переказували їх фірмі дружини посадовця "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі (2 млн грн).

Загалом вдалося встановити переказ 172 млн грн. В подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або в банкоматах Хмельницького.

За даними правоохоронців, сума вкрадених коштів більш ніж на 46 млн грн перевищує законні доходи Козловського.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замість їжі для військових накупляв собі землі! Експосадовець ЗСУ вкрав майже 60 млн грн!

Шалені статки родини ексначальника ТЦК Самбора

За даними українських ЗМІ, ексголова Самбірського районного ТЦК та СП (Львівщина) Сергій Бабич і його родичі лише за кілька років змогли дозволити собі купити кілька квартир у Львові та Києві, придбали також нові автомобілі і набули чималих коштів. Наприклад, у декларації за 2023 рік Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати в ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. А загалом уся його родина задекларувала 8 млн 377 тис. грн доходів.

Протягом 2020-2022 років неабияк збагатилася та обросла нерухомістю дружина військкома Ірина. На неї записані пʼять квартир у Львові і одна у Києві, а також дві комори та два паркомісця.

У своїй декларації Бабич вказав, квартиру у Львові на 70,4 кв. м дружина придбала за 1 млн грн, а інші вийшли дешевше. Дві придбані 2022 року квартири коштували по 600 тис. грн кожна.

Але найбільша землевласниця в цій сім’ї – донька військкома Софія Бабич. Вона влітку 2023 року придбала два житлових будинки (площею 259 кв. м за 700 тис. грн у Стрілковичах під Самбором та площею 106 кв. м за 300 тис. грн у самому Самборі), а також земельну ділянку (площею 136 кв. м за 60 тис. грн у Самборі). Єдиний дохід Софії – 13 тис. грн стипендії від Львівського національного університету. Купила вона ділянки у свого ж батька, який придбав їх ще 2018-2020 років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий скандал: в ексвійськкома знайшли мільйони на рахунках, 6 квартир і елітне авто!

Варто зазначити, що Сергій та Ірина розлучилися 2023 року і подали позов на розділ майна, але суд не задовольнив його.

Але це ще не все! 2023 року ексначальник районного ТЦК придбав автомобіль Lexus RX 350 за мільйон гривень, що приблизно вдвічі дешевше від ринкової ціни.

Родина колишнього військкома Сергія Бабича розбагатіла під час війни / Фото: ТСН.ua

Військком стверджує, що майно придбав чесно: за рахунок заощаджень, зарплати його та родичів, а також щедрого подарунка від матері в розмірі 42 тис. дол. Через цей скандал Бабича звільнили, втім, розслідування поки стоїть на місці. Жодного судового рішення у справі досі немає.

Зауважимо, що НАЗК проводить інше розслідування щодо статків ексголови Бабича. У вересні 2023 року відомство звинуватило його у набутті необґрунтованих активів на майже 4,5 млн грн.

Вілла в Іспанії, елітні авто та поїздки за кордон ексвійськкома Одещини

На сьогодні вже ексначальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову в липні 2023 року була оголошена підозра у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та в умисному ухиленні від несення служби. Борисов, ймовірно, збагатився на оформленні так званих "білих квитків" для відстрочення від мобілізації. А видання 368.media стверджувало, що наприкінці 2022 року військком виїздив до Іспанії для відпочинку на елітному курорті.

Іспанська вілла родини одеського ексвійськкома Борисова / Фото: Українська правда / Фото: Українська правда

Колишній військком набув скандальної слави після публікації журналістського розслідування про те, що 2022 року мама Борисова стала власницею вілли в Іспанії за 3,7 млн євро, а дружина – власницею офісу вартістю до 2 млн євро.

Також НАЗК за результатами моніторингу способу життя колишнього військкома виявило, що його дружина, мама і теща – власниці коштовного автопарку. Зокрема, йдеться про позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску за 100 тис. дол. – це вже третє авто, яке з'явилося у власності родини ексвійськкома від початку великої війни. Також біля маєтку Борисова бачили електричний Mercedes V-класу 2022 року випуску, який коштує від 100 тис. дол. Авто зареєстроване на маму посадовця.

Загальна вартість автопарку родини Борисова становить близько пів мільйона доларів.

Статки колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова / Фото: ТСН

Борисов був звільнений з посади і на сьогодні перебуває під вартою.

НАЗК перевірило і підлеглого Борисова – заступника начальника ТЦК, начальника сектору комплектування Одеського обласного військкомату Дениса Галушка. Фахівці виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення Галушка на понад 14 млн грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це шок! В Іспанії знайшли скарби військкома Борисова!

Скандальний військком-багатій з Рівного раптово став "голодранцем"

Восени 2023 року на корупції викрили скандального рівненського ексвійськкома Сергія Луцюка, який раніше побив свого підлеглого битою і був звільнений за це з посади. ДБР знайшло у нього незадекларовані маєтки та іншу нерухомість більш ніж на 46 млн грн.

У списку незадекларованих надбань Луцюка – дача у місті Яремче на Прикарпатті на 316 кв. м зі ставком для розведення елітної риби, а також три квартири в Івано-Франківську загальною площею 200 кв. м. За даними ДБР, колишній військком також має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". А на сусідній ділянці Луцюк займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандальний військком раптово став голодранцем! Дивитися до кінця!

Як у ДБР знайшли такі статки? Залізли до підозрюваного в телефон. Як кажуть у бюро, чоловік сам ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість, а також займався оформленням паперів.

Ховав свої статки Луцюк звичним для корупціонерів чином – переписав усю нерухомість на тітку.

Зараз колишній голова ТЦК перебуває під вартою за підозрами у перевищенні службових обов’язків, застосуванні сили, грабежі, перевищенні законних доходів.

Сергій Луцюк / Колаж: TSN.ua

Скандал із начальником метро Києва: родичі-мільйонери та елітні маєтки

Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо "скромного" життя начальника київського метро Віктора Брагінського. Замість метро на Виноградар – дорогі квартири, замість ремонту мостів-метро – дача в Козині, замість укріплення тунелів столичної підземки – елітні автівки. Зауважимо, що після цього посадовець написав заяву на звільнення.

Так, журналісти "розкопали" інформацію про майно рідних Брагінського. За їхніми даними, мати-пенсіонерка скуповує дорогі квартири, а його "не зовсім колишня дружина-мільйонерка" будує дачу в елітному Козині. Водночас сестра Брагінського купила в нього "землю з космічною націнкою".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал із начальником метро Києва: родичі-мільйонери, "загублена" дружина та елітні хороми!

Так, мама начальника метро – Ірина Брагінська, яка є пенсіонеркою, стала в січні 2024 року власницею одразу двох двокімнатних квартир у ЖК White Lines загальною вартістю 20 млн грн. За інформацією Bihus.Info пенсіонерка божиться, що вклалася в нерухомість на стадії будівництва, тож вийшло дешевше. Суму називати відмовляється, але запевняє, що син до покупки стосунку не має.

Водночас "колишня" дружина Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК Richmond на Печерську за 3 млн грн. За даними журналістів, Ольга та Віктор досі проживають разом. Це підтвердив юрист, який реєстрував ФОП для жінки, і який за випадковим збігом обставин, є головним юристом "Київського метрополітену".

Повідомляється, що квартира Ольги у ЖК Richmond на – це сусіднє житло з "однушкою" самого Брагінського і придбана з ним в один день (орієнтовна вартість 120 тис. дол.). Жінка також має у власності два паркомісця у цьому ж ЖК, авто LEXUS RX 300 (орієнтовна вартість – 50 тис. дол.), дві ділянки загальною площею 0,5 га на дамбі в Козині, придбані у 2021 році. Нині там будується заміський будинок. Ринкова вартість може сягати 760 тис. дол. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за 760 тис. дол. в елітному селищі Козин.

Статки Віктора Брагінського / Фото: ТСН.ua

Кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київській області, яка коштувала удесятеро дешевше. Зараз та земля просто поросла травою та деревами.

Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років – 52 млн грн. Зауважимо, пропрацював він на посаді усього 10 років.

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