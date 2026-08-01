Бензин може подорожчати до 100 грн за літр: експерт попередив про тривожний сценарій

Бензин може подорожчати / © Pixabay

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В Україні прогнозоване зниження цін на пальне припинилося ще у другій половині липня, а вартість бензину та дизельного пального почала стрімко зростати. Якщо уряд не вживе невідкладних заходів, літр бензину А-95 та дизпалива у серпні може коштувати до 100 гривень.

Такий прогноз озвучив експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев у коментарі для ТСН.ua.

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Чому пальне різко дорожчає

За словами Геннадія Рябцева, прогнозоване поступове зниження цін на пальне в Україні припинилося у другій половині липня. Однією з причин стало подорожчання нафти через ескалацію бойових дій на Близькому Сході між США та Іраном.

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Експерт зазначив, що на тлі подорожчання нафти та посилення ударів агресора по українських АЗС трейдери закладають у вартість бензину і дизельного пального всі можливі та ймовірні ризики.

«Це не лише моя думка, інші фахівці ринку пального дають схожі прогнози. До того ж, на мою думку, ціноутворення зараз є непрозорим. На фоні подорожчання нафти через ескалацію війни на Близькому Сході і посилення ударів агресора по українських АЗС, трейдери закладають у ціну бензину і дизелю всі можливі і ймовірні ризики. У підсумку пальне швидко дорожчає, поки верхньої межі не бачу», — сказав Геннадій Рябцев.

Чи може бензин коштувати 100 гривень за літр

На думку експерта, якщо уряд не вживе невідкладних заходів, то вартість літра бензину А-95 та дизельного пального у серпні може досягти 100 грн.

Водночас Геннадій Рябцев висловив сподівання, що новий прем’єр-міністр, який раніше працював топменеджером у паливному секторі, зможе навести порядок із ціноутворенням.

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«Сподіваюсь, що новий прем’єр-міністр, який ще недавно був топ-менеджером у паливному секторі і знає всі проблеми галузі зсередини, зможе навести порядок з ціноутворенням», — наголосив експерт.

Які ціни на пальне зараз

За інформацією моніторингових структур ринку пального, наприкінці липня ціновий коридор на українських АЗС помітно розширився у бік зростання.

Роздрібні ціни на бензин А-95 у більшості мереж становлять від 76,99 до 85,40 грн за літр. Дизельне пальне коштує від 83,95 до 95,99 грн за літр, а автогаз — від 38,90 до 42,99 грн за літр.

Середні ціни на пальне в Україні наразі такі:

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бензин А-95 — 80,93 грн/л (+6,33 грн за місяць);

дизельне пальне — 89,66 грн/л (+15 грн);

автогаз — 42,57 грн/л (+2 грн).

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