Бензин зі спиртом: чи шкідливо це для авто і як вплине на вартість пального

В Україні продаватимуть бензин зі спиртом / © pixabay.com

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Від 1 травня всі українські заправки повинні продавати бензин, у складі якого має бути щонайменше 5% біоетанолу. Це не стосується високооктанових марок та дизелю. Відповідний закон парламент ухвалив ще торік. І це ще один крок до європейської інтеграції та зменшення викидів в атмосферу. Таке пальне вже десятки років успішно використовують у США, Бразилії та країнах Європи.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Водії помітно нервують, почувши про нове паливо, яке з’явиться на українських заправках.

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«Мені мої майстри радили купувати звичайний. Щось воно там псує мотор, щось пересушує», — каже водійка Олена.

Відтепер всі українські автозаправки зобов’язані продавати бензин із 5-відсотковим вмістом біоетанолу. Це спирт, отриманий шляхом перероблення аграрної сировини — кукурудзи, пшениці або цукрової тростини. Його додають до бензину для підвищення октанового числа пального, зменшення викидів CO₂, зниження залежності від імпортного бензину. В країнах, де не видобувають нафту, спиртовий бензин — звичайне явище.

Що таке біоетанол / © ТСН

«Ніхто не має цих змін відчути, бензин з біоетанолом до України вже давно постачається. Від початку війни ми поїхали по нафтопродукти до Європи, а в Європі ця норма діє понад 10 років», — каже аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Європейський бензин зі спиртом в баках українських автівок хлюпає вже четвертий рік. Проте міфів навколо біоетанолу чимало. Зокрема, ця суміш нібито вбиває двигун та паливну систему авто.

Автослюсар Михайло міняє паливний фільтр. Під час планової заміни оливи процедура стандартна. Але спиртовий бензин підвищує ризик вимивання забруднень із паливної системи, що призводить до засмічення фільтрів. Також біоетанол має властивість збирати вологу.

«Для більшості сучасних автомобілів біоетанол не становить жодної загрози, але для власників авто від 10 років слід звернути увагу на наступне: не накопичувати велику кількість баку на довгий період, біоетанол накопичує вологу, що може призвести до появи корозії в паливній системі», — каже керівник автосервісу Дмитро Нос.

Власникам старих автівок радять замінити прокладки, шланги та ущільнювачі. Зношені розхідники можуть бути нестійкими до спирту. Побільшає роботи і для учасників паливного ринку. Перевізникам та АЗС доведеться ретельніше стежити за технічним станом ємностей, де може накопичуватись вода та бруд. Проте на вартість нового пального це не вплине, прогнозують в «Укрнафті».

«Ціна на цей момент не зміниться жодним чином. Якщо бензин буде дешевшати як товар разом з нафтою, то буде він дешевшати і на заправках. Зараз ціна бензину та спирту приблизно однакова. Тож 5 відсотків на ціну не повпливають», — каже комерційний директор «Укрнафти» Сергій Федоренко.

До кінця року паливні компанії завозитимуть готову п’ятивідсоткову суміш з Європи. Але згодом змішуватимуть біоетанол з бензином в Україні. Вітчизняні аграрії вже мають 17 заводів, на яких щорічно виробляють пів мільйона кубів біоетанолу. І це більш дешева заміна імпортним нафтопродуктам.

Дата публікації 07:00, 30.04.25 Кількість переглядів 17 Ця суміш убиває двигун?! Чим насправді небезпечний спиртовий бензин

Контролювати якість та відсоток спирту в пальному мають в Держекоінспекції та агенції з енергоефективності. В перехідний період обіцяють прискіпливо не чіплятися. Проте на бензиновий сурогат оперативно реагуватимуть українські водії і шукатимуть заправні станції з якісним пальним. Але великі учасники ринку навряд чи ризикуватимуть своєю репутацією заради тимчасової вигоди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ! Гляньте, ЩО АМЕРИКАНЦІ ПИШУТЬ В ЛИСТАХ українцям! Політика ТРАМПА нажахала всіх!