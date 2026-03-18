Бензинова лихоманка в Україні: ціни на АЗС летять вгору, як отримати паливний кешбек

Експерт розповів, якими будуть ціни найближчим часом і чи допоможе паливний кешбек

Реклама

Криза з паливом в Україні продовжується. На стелах АЗС фіксується повільне зростання вартості пального. Цінники на дизель у Києві вже сягають 84 гривень за літр. За кілька днів ціни на пальне помітно зросли, і тенденція до здорожчання зберігається.

Паливна криза триває в Україні вже 17-й день і, схоже, за прогнозами фахівців, триватиме й надалі. Експерти пов’язують здорожчання пального з війною в Ірані, яку розпочали США та Ізраїль. А оскільки конфлікт на Близькому Сході не закінчився, ознак для покращення ситуації з паливом поки не помітно.

Світові котирування та ситуація на терміналах

Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок», розповів TСН.ua про причини високих цін:

Реклама

«Країни-експортери намагалися вивезти нафту іншим шляхом, зокрема трубопроводом до терміналу у Червоному морі. Ця новина навіть стала причиною для послаблення ціни на нафту, але позитив тривав не довго — термінал було уражено „Шахедами“ та ракетами. Тому, на жаль, криза триває. Нафта за останній тиждень продавалася в коридорі від 95 до 106 доларів за барель. Це дорого, і відповідно має високі котирування на пальне в Європі», — розповідає аналітик.

Він додає, що ціни на заправках зростають не тільки в Україні, а й в усьому світі — роздрібна вартість пального наздоганяє оптову. А оптова стрімко пішла догори ще у перші дні війни на Близькому Сході.

Все це було і в Україні. Ми бачили і піки оптових цін на пальне, які спостерігалися ще тиждень тому, і можна було «дуже вдало» купити дизель по 80 гривень за літр. Потім вартість дещо пішла донизу.

Середня вартість пального по Україні

Прогнози щодо вартості дизеля

«Зараз на кордоні України вартість дизельного пального з Європи складає приблизно 73-75 гривень за літр. І відповідні тенденції на заправках: тих, хто торгує дизелем до 80 гривень за літр — стає все менше. А все більше тих, хто цю межу перетнув і надалі через день-два продовжує додавати по 1 гривні до вартості. Якою буде стеля цін надалі, я не скажу. Все може дуже швидко змінитись. Приміром, якщо оптова ціна впаде до 70 гривень за літр. Поки маємо інші тенденції, ціни крокують, на жаль, лише вверх», — пояснює Олександр Сіренко.

Реклама

«Паливний кешбек» та соціальний аспект

Аналітик вказує на ініціативи влади щодо паливної кризи в Україні. Це так званий «паливний кешбек», коли людям обіцяють повертати тисячу гривень за придбане пальне.

«Як на мене, то це рішення має дещо популістський відтінок. В уряді чомусь вирішили, що нехай ціни на заправках ростуть, а ми будемо роздавати людям по тисячі гривень. Але ж ці гроші отримають не всі українці», — зазначає експерт.

За словами Сіренка, паливний кешбек розрахований виключно для населення, а бізнес, наприклад, аграрний сектор, купуватиме нафтопродукти по світових цінах і ніхто йому допомагати не планує.

«Паливний кешбек отримає той, хто безпосередньо напряму розраховується з постачальником пального. Тобто шанс отримати кешбек мають лише власники автомобілів, які приїхали на АЗС, зафіксували транзакцію і їм через певний час повернуть тисячу гривень на картку. А що буде з тими, хто наприклад, користується загальним громадським транспортом? Адже вартість проїзду вже зросла від 50% до 80%. Цій категорії громадян ніхто не буде компенсувати витрат», — зауважує Олександр Сіренко.

Реклама

Чому ринок палива потребує податкових пільг

За словами експерта, окрім того, що паливний кешбек отримають не всі українці, в уряді остаточно заявили, що зменшувати податки на ринку пального не будуть.

«М’яко кажучи, це дивна історія. Але це рішення і відповідальність уряду. Та як на мене, можна було у цьому питані посунутися на 10 гривень на користь ринку, це б принаймні припинило ріст цінників на АЗС», — каже аналітик.

Він погоджується, що в умовах війни податки потрібні, щоб підтримувати армію, і це потрібно робити за будь-яких умов. Але в той же час вказує, що держава заробляє на ринку палива і мала б пом’якшити умови його роботи.

«Є такий податок, який називається ПДВ і він не фіксований, тобто у відсотках. До кризи тонна палива коштувала 700 доларів, а зараз 1200. І 20% від цих сум — це зовсім різні відсотки, які демонструють, що держава на цій кризі ще й трішки заробляє. Як на мене, уряд мав би цю різницю якось компенсувати. І якщо від ПДВ ви у плюсі, то посуньте у бік зменшення хоча б акциз, поверніть його на значення 2025 року. Це ж не важко зробити, і евроценти на літрі палива зіграли б свою роль», — каже Олександр Сіренко.

Реклама

Питання дефіциту палива та вплив долара

Разом з тим, експерт запевняє, що дефіциту пального у квітні, про який говорили на минулому тижні, в Україні не буде.

«Дефіциту пального не буде. Є підписані контракти, пальне вже везуть, будуть у нас нафтопродукти. Так, пальне буде дорогим, але воно буде», — запевняє аналітик.

Олександр Сіренко підкреслює, що на вартість пального впливає і стрімке зростання курсу долара до гривні, що спостерігається в останні дні.

«Вартість пального напряму залежить від співвідношення гривні до курсу долара та євро. Нафтопродукти до України імпортуються майже стовідсотково, тому у цьому питанні держава теж „справилась на трієчку“: у кризовий період не змогли втримати національну валюту з 43,20 курс зріс до 44,50. Хоча напередодні отримали великий доларовий транш і замість того, щоб посилити гривню, її обвалили. Цього не зрозумів ні ринок, ні звичайні громадяни», — пояснює аналітик.

Реклама

Ризики з ростом цін та «принцип доміно»

За словами Олександра Сіренка, слабка гривня та високі податки можуть спричинити подальше зростання цін на пальне.

«За такої ситуації, на нас може чекати все, що завгодно. Якщо нафта піде вгору, і котирування на дизель зростуть, ми просто нічого не вдіємо з цим, бо не застрахувалися — не знизили податки і не закріпили гривню. Тому у такому випадку знову побачимо нові цінники на заправках», — пояснює експерт.

Після зростання цін на пальне, а вони за останні три тижні зросли на 10-16%, і це ще не стеля, прогнозовано спрацює «принцип доміно» — ціни на все інше поповзуть вгору.

За словами аналітика, торік при відносно стабільних цінах на нафтопродукти у другій половині року, ціни на товари та послуги в Україні зросли на 30-50%.

Реклама

«Підкреслюю, це при відносно рівних показниках: валюта була стабільною, різких стрибків цін на пальне не було. І вартість продуктів у аграрній країні зросла на 50%. Як на мене це сталося тому, що ці параметри просто не контролювалися і контроль за цінами був відсутній. Чому? Питання без відповіді. Що буде з цінам цьогоріч, важко сказати, але у чиновників буде залізобетонний аргумент — суттєво подорожчав дизель», — підсумовує Олександр Сіренко.

Як отримати паливний кешбек

Як повідомляють в уряді, виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до цієї програми.

Реклама