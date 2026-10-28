"Беремо 12, а витрачаємо 35": Зеленський відверто розповів про катастрофічний дефіцит ракет до Patriot

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про проблеми з постачанням ракет до систем Patriot зі США. За його словами, обсягів постачань від США недостатньо для захисту від російської балістики. Україна змушена буквально щотижня збирати нові ракети до ППО по всьому світу, щоб рятувати життя громадян.

Про це глава держави розповів під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

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Зеленський зазначив, що проблема із постачанням засобів до ППО стосується не лише ракет для Patriot.

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США передали Україні частину ракет до ППО

«Це питання ширше, ніж просто ракети для Patriot. Йдеться про значний дефіцит NASAMS — вони також входять до пакету, на який ми чекали від Сполучених Штатів, і який оплатили європейці, оскільки це все в межах програми PURL. Частково в межах PURL Сполучені Штати нам надіслали. Тому ми дуже вдячні партнерам», — сказав президент.

Він пояснив, що програма PURL охоплює широкий перелік озброєння, зокрема 20-міліметрові снаряди для F-16, HIMARS, ракети до Patriot та AIM. Україна закуповує у США значну кількість озброєння, а європейські країни оплачують ці постачання. За словами Зеленського, здебільшого цей механізм працював належним чином.

Скільки ракет до Patriot отрумує Україна щомісяця

«Але в деяких випадках, особливо з Patriot, це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому — ось, що ми отримуємо в 2026 році», — повідомив глава держави.

Водночас Зеленський розповів, що Україна шукає альтернативні шляхи отримання ракет, зокрема веде переговори з іншими країнами, переважно європейськими. Він зазначив, що щодня працює на двосторонньому рівні з окремими державами, однак не може називати їх, оскільки вони також перебувають під внутрішнім тиском через обмежені запаси озброєння.

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«І коли є позитивне рішення з тією чи іншою країною, мені дають 5, 10, 20 або 2 ракети — я дуже вдячний. Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно — кожен тиждень — треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист. Нам це потрібно щодня — рятувати життя наших людей від „руских“ балістичних ракет. Нам потрібне схвалення від Сполучених Штатів. Ось і все», — пояснив президент.

Гегсет підписав не всі документи щодо постачання ракет для Patriot

За його словами, окремі документи щодо постачання ракет для Patriot перебувають на столі міністра оборони США Піта Гегсета. Зеленський припустив, що той може вважати, що підписав усі необхідні документи, однак це не відповідає дійсності.

«Можливо, він думає, що підписав усе, але це не так», ­– сказав президент.

«Це тому, що є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках. Коли ми розмовляли з президентом Трампом у Нью-Йорку, я попросив його: „Дайте мені зимовий пакет“. Я сказав йому: „Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз“. Я назвав кількість ракет і сказав, що якщо ви мені дасте, то ніяких НПЗ ми не будемо бити. А він запитав мене, де їх узяти. І я сказав йому, в яких країн це є. А він сказав, що вони докладуть усіх зусиль, але їм потрібні ракети, бо їх у них не дуже багато», — пояснив Зеленський.

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Затримка постачання ракет до Patriot від США — що відомо

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що США постачають Україні лише 12 ракет Patriot на місяць. Частину вже оплачених Україною постачань досі не погоджено.

За даними The Washington Post, постачання ракет до Patriot Україні від партнерів затримується через відсутність дозволу від США: Гегсет досі не підписав документи, хоча офіційно й не відхилив заявки. Оскільки зброя американського виробництва підпадає під експортний контроль, її передавання іншими державами потребує згоди Вашингтона.

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