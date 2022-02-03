Бережуть мишей від стресу: у "Львівській залізниці" прокоментували, навіщо їхні працівники в снігу косили траву

Бережуть мишей від стресу: у "Львівській залізниці" прокоментували, навіщо їхні працівники в снігу косили траву

У "Львівській залізниці" кажуть, що і далі коситимуть у снігах.

На Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. У "Львівській залізниці" кажуть, що їхні працівники косять траву під час снігу, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків.

Про це 3 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Змушені косити у снігу, щоб не отримати догани

Працівники "Укрзалізниці" кажуть, що і самі не розуміють, чому їх у сніг змусили косити чагарники. Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, коли саме почало мести і хурделити. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 кілометрів.

"Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу", - каже працівник "Укрзалізниці" Ярослав Русин.

Люди зізнаються, що якщо б не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

На Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг | Новини України

І таке не лише на Закарпатті. Залізничників з косарками у січні бачили і на Полтавщині, і на Львівщині. Видовище неабияк здивувало оточення.

У "Львівській залізниці" кажуть, що і далі коситимуть у снігах

Проте у "Львівській залізниці" переконані, що зима для обрізання чагарників на коліях підходить якнайкраще.

Там пояснили, що від весни по осінь ремонтують самі колії і на косіння часу просто не вистачає. А зимові роботи - мовляв, бережуть від стресу мишей та їжачків

"Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну", - каже речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.

Натомість закарпатських залізничників пояснення керівництва не переконують. Бо така робота взимку для них - новина.

Косити, кажуть залізничники, будуть до весни. Адже треба прибрати ще майже 70 кілометрів вздовж колій. І побоюються, що у березні все доведеться починати спочатку. Бо зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше надійно сховане під снігом.

Нагадаємо:

На Закарпатті декілька працівників біля залізничних колій косили бур'ян, стоячи по коліна у снігу.

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