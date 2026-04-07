Ексклюзив ТСН
62
2 хв

Березовий сік: як правильно збирати та рецепти приготування

В Україні стартував сезон збору березового соку.

Олена Лоскун
Березовий сік / © Pixbam

Березовий сік — один із найпопулярніших весняних напоїв в Україні. Його збирають майже в усіх областях, але, як з’ясувалося, робити це можна лише за спеціальними дозволами.

Чому за власноруч зібрану банку соку можна отримати штраф — розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Як збирають березовий сік

Через холодну зиму цьогорічний сезон збору соку на Чернігівщині розпочався пізніше, ніж зазвичай. Лісничий Борзнянського лісництва Юрій Перепечай згадує: «У минулому році сокозбір ми почали на початку березня і десь до 8 березня ми вже його закінчили».

Майстер лісу Анатолій Іванович знає всі тонкощі справи: точити сік можна лише з дерев, яким не менше ніж 51 рік.

Щоб офіційно збирати сік у лісі, підприємець повинен мати спеціальний лісовий квиток. Без нього збір вважається незаконним, а порушникам загрожує адміністративна відповідальність.

«Лісовий квиток — він для нас і для підприємця, для держави, для контролюючих органів. По Борзнянському лісництву в цьому році плануємо заготовити до 100 тонн. Якщо ви самі прийдете з пакетом і будете брати сік — ми складемо протокол. Штраф мінімум 85 гривень, а максимум — сума дуже суттєва, все залежить від діаметра стовбура», - каже Юрій Перепечай, лісничий.

Заготівля — робота важка. Підприємець Олександр Дорошенко за годину зливає у цистерну близько трьох тонн соку. Лісництво продає сировину заводам по 4 грн 20 коп за літр, при цьому сплачуючи 926 грн рентної плати з кожної тонни до бюджету.

Чим корисний березовий сік і як його правильно пити

Масово у харчовій промисловості сік почали використовувати у XX столітті через дешевизну видобутку. Проте біохіміки підтверджують — напій справді цілющий, якщо пити його свіжим.

«Оптимально — це 150-200 мл за один раз. Він працює як засіб для відновлення електролітного балансу, має легкий діуретичний ефект, що добре для нирок. Органічні кислоти активують травлення, а антиоксиданти знижують рівень стресу», - каже Ольга Гуренко, біохімікиня.

Рецепти консервацій березового соку

Для пані Ірини березовий сік — це насамперед спогади про дитинство. Вона збирає його на власному подвір'ї (де дозволи не потрібні) та консервує за родинним рецептом. Свіжа рідина майже без смаку, тому в неї додають цукор, лимонну кислоту та фрукти.

Популярні добавки для смаку:

  • Шматочки цитрусових (лимон, апельсин);

  • Сушені фрукти та ягоди;

  • Мед;

  • Смажений ячмінь — тоді напій смаком нагадує квас.

Консервований сік може зберігатися до року, хоча в господинь він зазвичай закінчується значно швидше.

