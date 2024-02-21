"Беркут" вбивав людей, а Янукович поспіхом втікав: 10-річчя найтрагічнішої сторінки Революції Гідності

Революція Гідності – 10 років від найкривавішого протистояння між протестувальниками й озброєними силовиками у Києві.

Минуло вже 10 років від дня найкривавішого протистояння між учасниками Революції гідності і озброєними силовиками. Брутальний розгін активістів Євромайдану був 18 і 19 лютого 2014 року. Проте саме 20 лютого – "Беркуту" було віддано злочинний наказ – стріляти бойовими патронами. І того дня загинуло 48 беззбройних людей.

Про події, які назавжди змінили Україну і українців – у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Ранок 20 лютого – силовики і "Беркут" вже довкола Майдану Незалежності. Активісти із дерев"яними щитами намагаються повернути свої позиції на вулиці Інституцькій. Вони – воїни Революції гідності і борці за Україну.

"Україна буде серед усіх вільних народів світу і вона не буде рабом!", - каже один із протестувальників.

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По беззбройних людях прицільно стріляють снайпери. Людей розстрілювали як в тирі. Цілили і по тих, хто намагався відтягнути вже вбитих і поранених.

"Просто війна йде, з калашів стріляють. Стріляли снайпери – прицільно", - каже чоловік – учасник тодішніх подій.

На Майдан починають приносити убитих. Десятки застрелених людей – в голову, серце, шию. Їх відспівують просто там.

Жертв розстрілів доправляють і до Михайлівського Золотоверхого собору.

"Клали по центрі і живих і мертвих. І на цьому відео видно, коли людину перевіряли вже пульс...стало зрозуміло, що людина вже померла. І накрили", - каже священник.

Як пригадують журналісти, люди, які ще були живі, говорили про своїх дітей.

Поранених рятували і в трапезній Михайлівського монастиря та в готелі "Україна".

Люди в цей день – об'єдналися ще з більшим завзяттям. Так, кияни гуртувалися в загони самооборони і патрулюють свій район у столиці.

Небайдужі також нескінченним потоком йшли до лікарень, приносили медикаменти, одяг, постільну білизну.

"Чим можемо, тим і будемо допомагати, до останньої хвилини", - казали люди.

На Майдан звозили усе для поранених – медикаменти, теплі речі. Люди після кривавого ранку готувалися до нічного спротиву.

"Я не знаю, чим думають та на що розраховують ті люди, які хочуть придушити та пригнітити силою цю просто фантастичну хвилю людської самовідданості", – казав тоді журналіст Олександр Моторний.

На розстріл неозброєних учасників Революції гідності реагував увесь світ. На власні очі події бачили міністри закордонних справ країн ЄС – вони приїхали до Києва перепоконувати українську владу не йти проти свого народу.

"Я до глибини душі схвильований і засмучений тим, що тут бачу", - сказав тоді один із європейських міністрів.

Хвиля народного спротиву котиться усією Україною – на заході люди змушують "Беркут" не виконувати злочинних наказів.

А на Дніпропетровщині люди спинили потяг із озброєними десантниками. Вони заблокували потяг ще о 9-й ранку, щойно дізнались, що їхніх родичів-солдатів відправляють на Київ.

Ввечері 20 лютого 2014 року збирається Верховна Рада – депутати засуджують розстріли на Майдані і постановою закликають владу не застосовувати насильство проти протестувальників.

Проте віче на Майдані ставиться до цього всього скептично. Люди вимагають відставки влади.

"Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите із заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю", - заявив тодішній активіст Майдану Володимир Парасюк.

Наступного дня – 21 лютого – влада, опозиція і закордонні представники підписують угоду, яка мала б врегулювати кризу в Україні. А вже 22 лютого тодішній президент Віктор Янукович втік з України.

Згідно камер спостереження він почав готуватись до цього – коли Майдан прощався із загиблими героями Небесної сотні – під "Гей, пливе кача".

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