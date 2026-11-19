Робота в Україні / © Associated Press

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Вакансій дедалі менше, а тих, хто шукає роботу, дедалі більше. Принаймні такі зміни на ринку праці зафіксували в перший місяць осені. У макроекономічному звіті Національного банку України пишуть: така динаміка зумовлена передусім наслідками атак по бізнесу та збільшенням тривалості повітряних тривог у великих містах. Водночас є галузі, які кризу кадрів долають усіма можливими способами вже п’ятий рік.

Де тепер працівників потребують найбільше та які умови пропонують роботодавці — розбиралася кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

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З власного бізнесу — за кермо столичного автобуса: історія пані Наталії

«Це мій автобус, на якому я працюю і перевожу своїх улюблених пасажирів», — показує пані Наталія своє робоче місце кореспондентам ТСН. Вона водійка автобуса, і пасажири можуть побачити її за кермом на багатьох столичних маршрутах.

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Права найвищої категорії D вона отримала трохи більше року тому. До цього водила тільки легковий автомобіль, але до великогабаритного транспорту звикла дуже швидко.

Наталія Петренко, водійка автобуса: «Називаю „Бубочка“. Балакаю до неї, вітаюся — чи зранку сідаю, чи з обіду, дивлячись, який графік».

Жінка родом з Полтавщини. Все життя вона пропрацювала там у сфері торгівлі, а останні 12 років керувала власним невеликим бізнесом.

Наталія Петренко, водійка автобуса: «Я була приватним підприємцем, у мене була власна ферма. Займалася реалізацією власної продукції, яку отримувала від корів, тобто сиром, сметаною, молоком».

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З початком повномасштабного вторгнення її бізнес ставав усе збитковішим і два роки тому збанкрутував. Жінка втратила роботу і не розуміла, чим займатися далі.

Наталія Петренко, водійка автобуса: «Я вирішила поміняти кардинально своє життя. Мені моя подруга підказала піти навчатися на водійку автобуса чи вантажівки, оскільки я займалася доставленням товару до міст Харків і Полтава».

Спершу пані Наталія пройшла навчання в автошколі, згодом дізналася про вільні вакансії водіїв на транспортному підприємстві Києва, вирішила ризикнути, пройшла стажування і перебралася до української столиці. Місце для проживання їй надали в компанії.

Наталія Петренко, водійка автобуса: «Пам’ятаю перший виїзд у місто. Це було дуже страшно. Я сіла за кермо і сама до себе подумала: „Наташо, що ми тут з тобою робимо, як ми збираємося їздити в незнайомому місці, де потрібно знати маршрут?“».

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Тимчасова криза та нові можливості у транспортній сфері

Жінки на транспортних підприємствах столиці сьогодні опановують найрізноманітніші спеціальності.

Тетяна Тараско, в.о. генерального директора КП «Київпастранс»: «Загалом жінки серед персоналу становлять близько 33%. Вони працюють директорами, бухгалтерами, юристами, фінансистами — це з таких найлегших. Працюють водіями, працюють навіть слюсарями».

Лише жінок-водійок, які нині працюють на цьому ж підприємстві, загалом 350 осіб, каже керівниця компанії. Утім, додає: така велика частка працівників жіночої статі була не завжди. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення: міграція і мобілізація відчутно посилили хронічний дефіцит кадрів у транспортній галузі.

Тетяна Тараско, в.о. генерального директора КП «Київпастранс»: «На підприємстві є кадровий дефіцит 30%, тож ми на шляху подолання такої кризи. Самі навчаємо персонал, який потім будемо приймати до себе на роботу. Як я вже зазначала, ми самі готуємо водіїв. До речі, варто зазначити, що відсутні будь-які вікові обмеження по водіях… Ми забезпечуємо стабільну заробітну плату, конкурентоспроможну заробітну плату, надаємо можливість бронювання, а також для іногородніх працівників передбачаємо можливість поселення».

Будівельна галузь: відновлення робіт і гострий брак спеціалістів

На будівельному майданчику в одному з районів Києва житлову багатоповерхівку забудовник почав зводити ще 2019 року. З початком повномасштабної війни та через відсутність фінансування компанія призупинила будівельні роботи на всіх своїх об’єктах.

Діяльність відновили лише навесні цього року — після чотирьох років простою, розповідає віцепрезидент компанії Олександр Іларіонов. Наразі вони не будують жодних нових об’єктів, а лише добудовують ті, що почали зводити до лютого 2022-го. Поки ресурсу вистачило, щоб поновити роботи на 11-ти з загальних 27 недобудов.

Олександр Іларіонов, віцепрезидент української будівельної компанії: «Є проблема з самими робітниками: це інженерно-технічний склад, це проєктувальники, це архітектори, це конструктори. Те, що стосується робочих спеціальностей — це монолітники, дуже критична ситуація з мурувальниками, штукатурами, зокрема зі спеціалістами з облаштування інженерних мереж… Зараз ми залучаємо до роботи і в минулому військовослужбовців, які пройшли реабілітацію, пройшли навчання у нашому профільному закладі».

Будівництво — це ще одна галузь, яка нині переживає серйозну кризу, кажуть експерти. Вони пояснюють: попри те, що за останні роки обсяги замовлень суттєво скоротилися, брак робочих кадрів лише посилився. Через це зарплати працівників сектору зросли, і прогнозують, що так буде й надалі. Водночас самі забудовники фактично опинилися у пастці, де гроші не розв’язують проблему.

Віктор Лещинський, президент Національної спілки проєктної справи: «Проблема в людях — це основна проблема, яка є в будівництві… У штаті 3–5 осіб, які працюють, коли цей об’єкт має забезпечуватися 30–40 робітниками. Причини — те, що хлопці пішли воювати на фронт, деякі люди ще 2022 року виїхали за кордон. Ну і загалом можна так сказати, ситуація як старіння кадрів: за цей період часу підійшли більш до пенсійного віку деякі співробітники. Заміну молодими практично неможливо зробити, тому що їх немає на ринку».

Найдефіцитніші професії та перенавчання шукачів роботи

Понад 225 тисяч пропозицій роботи нині розміщено на Єдиному порталі вакансій. Тут зібрана інформація про вакантні позиції як від Державної служби зайнятості, так і від провідних пошукових майданчиків країни. У державній структурі кажуть: кількість пропозицій нині в рази перевищує кількість шукачів, а серед найдефіцитніших — робітничі спеціальності, сфера послуг, логістика, а також сфера медицини й освіти.

Євгенія Підлісна, начальниця управління по роботі з роботодавцями Департаменту реалізації політики зайнятості: «Йдеться про дефіцит кадрів у сфері торгівлі та надання послуг… Попит прослідковується постійно на водіїв, швачок, слюсарів, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, трактористів, працівників у сфері сільського господарства».

Десятка найзатребуваніших професій залишається сталою вже тривалий час. Це підтверджує і головний виконавчий директор одного з найбільших в Україні сервісів з пошуку роботи та підбору персоналу Артур Міхно.

Артур Міхно, CEO найбільшого в Україні сервісу з пошуку роботи: «Кількість людей, які заходять із завданням пошуку роботи, перебуває в такому сталому стані, хоча від серпня ми бачимо зростання кількості відгуків. Якщо в середньому на вакансію за останній рік відгукувалося протягом місяця 15–16 людей, то зараз бачимо зростання до показників 17–18».

Ймовірно, це пов’язано і з атаками по українському бізнесу, каже фахівець. Через знищені склади та розподільчі центри чимало співробітників залишилися без робочих місць: деякі компанії заявили про зупинку роботи, інші — про часткове скорочення кадрів. Але є й приклади, коли роботодавці швидко адаптуються та переорієнтовуються.

Артур Міхно, CEO найбільшого в Україні сервісу з пошуку роботи: «І студентам, і людям поважнішого віку, зокрема пенсійного, можливість знайти місце для роботи і бути найманим, запрошеним на співбесіду значно виросла. В багатьох вакансіях є позначки, що готові наймати без досвіду роботи, є також позначено, що готові до перенавчання, до повної перекваліфікації».

Саме так і було з нашою героїнею Наталією, яка зізнається: після 30 років досвіду в торгівлі змогла знайти себе в іншій професії і тепер може впевнено говорити, що обожнює свою нову роботу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРИЗА на ринку праці! Кого в Україні шукають найбільше та хто дає БРОНЬ і гуртожиток?

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