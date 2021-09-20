Беруть кредити на комуналку: у Києві мешканцям багатоповерхівки нарахували по 15-40 тис. грн за опалення

Беруть кредити на комуналку: у Києві мешканцям багатоповерхівки нарахували по 15-40 тис. грн за опалення

Жінка, якій нарахували 40 тис. грн за опалення, змушена була брати кредит.

Незаплановані витрати. Киянам у платіжках уже поприходили чималі рахунки за опалення. Суми - від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч. Мешканка столиці, якій у платіжці за серпень зненацька нарахували за опалення майже 40 тисяч, навіть взяла кредит, аби хоч якось розрахуватися. Звідки взялися такі рахунки і як на них реагувати людям, про це 20 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Біля столичної багатоповерхівки зібрання. Згуртувалися сусіди, яких ошелешили платіжки, які отримали за серпень. Там, їм усім понараховували шалені суми за опалення влітку.

"Мені прийшов космічний перерахунок 17,5 тис. грн", - кажуть люди.

В Олексія однокімнатна квартира. У Василя двокімнатна

"Мені прийшов перерахунок - 25 тис. грн".

У Ірини однокімнатна і у неї рекорд - 39,2 тис. грн по перерахунку.

За що такі суми, у людей ціла тека відписок та полотно листувань із Центром комунального сервісу.

"Це за опалювальний період 2019-2020, що я зрозумів після спілкування з працівником ЦКС. Вони перерахували і аргументують, що Антимонопольний змусив перерахувати по новій методичці", - кажуть люди.

Новини України: киянам у платіжках за літні місяці поприходили рахунки за опалення

Що це рішення та методика - детально розібрався голова ОСББ іншого будинку. Перерахунок за опалення, каже, зробили у висотках, де є поквартирні лічильники тепла. Тут люди платять за гігакалорії, які спожила квартира, і певну частку за обігрів місць загального користування. Так-от, скільки платити за тепло у коридорах та сходах - "Київтеплоенерго" обраховувало за однією методикою, а Антимонопольний комітет рекомендував це робити за іншою і зробити перерахунок. Після цього були впевнені в Антимонопольному - у квартирах без лічильників сума у платіжках мала б бути меншою, а у квартирах з лічильниками - більшою. Але сталося навпаки. Усім мешканцям у будинку прийшло зверху по кілька тисяч. Гуртом доплатити мають 680 тис. гривень.

"Нам виставлено більше, ніж ми спожили. За жовтень минулого сезону прийшла певна сума, проте опалення увімкнули першого листопада. Чудеса та й годі", - каже голова ОСББ Віталій Бондар.

Що за дива відбувається з платіжками за опалення у Києві, знову намагаються з'ясувати в Антимонопольному комітеті.

"Як вони зробили і чому в багатьох у більшу сторону, зараз ще не розуміємо. Ще не отримали всю інформацію. Вони весь час відтерміновують. Коли отримаємо всю інфу, зробимо висновки", - каже голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Коли рекомендували зробити перерахунок, то керувалися роз'ясненнями Мінрегіону. ТСН звернулася до Міністерства громад, а там повідомили, що у них уже нове роз'яснення і вже завтра зустрічаються з представниками Антимонопольного комітету.

"Ми розуміємо кияни не повинні страждати від наших перерахунків", - повідомили там.

Від цього розуміння рекордсменці з рахунком Ірині - ні холодно, ні жарко. Вона, щоб якось заплатити ті 40 тисяч за тепло, що нарахували влітку, влізла у кредит

"А що мені робити. Мені дзвонять, робот каже не заплатиш - в суд", - каже Ірина.



У "Київтеплоенерго" запевняють, що готові відповідати усім. Щодо будинку, де людям у платіжках за серпень прийшли по 20 та 40 тисяч гривень, то це, кажуть, не перерахунок згідно з постановою Антимонопольного комітету, а внутрішньобудинкове коригування відповідно до постанови Кабміну. Бо є квартири, які числилися без лічильника і на них списувався увесь небаланс. А тепер власники довели, що мають прилад обліку, тому у них гроші відмінусували, а іншим приплюсували.

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"Будинок великий, обсяг споживання тепла великий. Коригування зачепило декілька періодів. Є квартира, де мінус 15 тисяч", - каже директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Як і кому випали такі суми - кличуть на роз'яснення на персональну зустріч. А от будинок, де кожному прийшло по декілька тисяч додаткових платежів, після приїзду ТСН перевірили і визнали помилку. Мовляв, нарахували зайве. Мешканцям пообіцяли все повернути.

Нагадаємо, у Мінрегіоні розповіли, коли в Україні ввімкнуть опалення.

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