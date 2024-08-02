У Харківському екопарку народились білі тигренята, рисенята та єноти: зворушливі фото та відео

У Харківському екопарку за місяць там народилися двоє білих тигренят, троє рисенят, четверо єнотів та ще й чекають на народження дитинчат гієни. Усі малюки здорові, почуваються добре, кажуть ветеринари. Звірята весь час перебувають під пильним наглядом матусь. Адже зростати вимушені в умовах бойових дій під постійними вибухами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Співробітники екопарку знайомлять ТСН із новонародженими білими тигренятами. Малюкам ще й місяця немає, втім повадки хижаків вже неабияк помітні.

Тигренята

Також тут є новонароджені кошенята північноамериканської рисі. Почуваються себе гарно. Матуся їх захищає, постійно облизує, до вольєру нікому не дає підійти і зразу атакує, щоб не чіпали. На руки кошенят брати не можна, аби матуся від них не відмовилась.

Рисенята

"Коли ми побачили, що народились кошенята, у мами була нехарактерна поведінка. Вона бігала по кутках вольєра і намагалась сховати щось маленьке. Вони ж народились малесенькі. Тож було важко зрозуміти - це вона впіймала мишку чи народила кошеня", - каже доглядач за хижаками в екопарку Роман Кайдалов.

За менш ніж місяць життя малята вже почули кілька десятків вибухів, адже зростають неподалік лінії фронту. Та ще й пережили ворожий "приліт" на території екопарку.

"Реакція у тварин на вибухи була є та буде. Але вони вже переносять це набагато легше. Видно що тварини нервують. Але вже не так як в перші дні війни", - каже керівник зооветеринарної частини екопарку Іван Достов.

Стайні на території екопарку перетворилися на згарище. Сюди тиждень тому попадали уламки ворожого безпілотника. Там саме були коні. На щастя, співробітники встигли тварин врятувати.

Наслідки російського обстрілу

"Ми дуже багато тварин вивезли але ми дуже багато тварин повертаємо. Інші зоопарки не можуть тримати наших тварин бо немає для цього відповідних умов. Ми б залюбки їх кудись вивезли, але куди?", - каже керівник зооветеринарної частини екопарку Іван Достов.

За останній місяць під звуки вибухів у екопарку народилося четверо єнотів, троє рисенят, двоє тигренят та ще ось-ось буде поповнення у гієни. Тут просять людей допомогти з вибором імен для звірят.

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