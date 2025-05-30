Без електрики та води: як живе прифронтове місто на Запоріжжі, яке знищують росіяни

Гуляйполе

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У прифронтовому місті Гуляйполе на Запоріжжі лишаються близько тисячі людей. На вулицях не побачиш уцілілих будинків — все зруйновано ворожою артилерією та авіабомбами, але наразі найбільша проблема — дрони.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

На вулиці, де колись вирувало життя, тепер руїни. Наразі Віталій — єдиний житель на вулиці. У будні працює у міськраді, лише вихідними виїжджає до більш безпечного Запоріжжя. Ворожий снаряд сюди може прилетіти будь-якої миті. Про наближення небезпеки чоловіка попереджають його вихованці.

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"Три собаки, вони — як дзвіночки. Так як у них уже гарно розвинена чи інтуїція, чи слух — тому, коли буде "прильот" в наш бік, вони ховаються, навіть забігають до хати", — каже заступник голови Гуляйпільської громади Віталій Левченко.

Гуляйполе / © ТСН

Тут — під постійними обстрілами, за сім кілометрів від окупантів — живуть близько тисячі людей. Зокрема і подружжя Вовків. Василь та Віра у шлюбі вже 60 років, все роблять разом — і дірки у вікнах після "прильотів" залатують, і городину саджають. Господарство у подружжя невелике, але є і собаки, і кури. Одна з них після обстрілу загубилася, але врешті її знайшли, та ще й не саму, а з курчатами.

Електрики та води в місті немає вже давно — всі комунікації розбили росіяни. Не побачиш і бодай одну вцілілу багатоповерхівку, каже поліцейський громади пан В’ячеслав. Розповідає, боляче дивитися, як ворог знищує вщент рідне місто.

Окрім артилерії та авіабомб, місто росіяни атакують десятками фпв-дронів. Пересуватися вулицями небезпечно

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"За один день нараховували більше 86 дронів", — каже В’ячеслав Шейко, поліцейський офіцер Гуляйпільської громади.

Щодня поліцейський об’їжджає літніх людей і вмовляє їх виїхати до більш безпечних місць, але у відповідь — самі відмовки. Які слова знайти, щоб вмовити, поліцейський не знає. Навіть рідний батько, зізнається, і той навідріз відмовляється їхати з Гуляйполя.

І хоча життя в Гуляйполі нині — щоденний ризик, жителі міста йдуть на нього свідомо. Адже, кажуть, вірять у перемогу і намагаються зробити все, щоб їхнє місто її дочекалося.

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