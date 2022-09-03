Без "фанфар" і державних почестей: як у Москві прощаються з останнім лідером СРСР Горбачовим (фото)

У суботу, 3 вересня, у Колонному залі Будинку профспілок у Москві розпочалася церемонія прощання з останнім лідером СРСР Михайло Горбачовим, який помер 30 серпня.

Церемонія прощання відбувається скромно. За даними іноземних ЗМІ, Кремль вирішив не організовувати для Горбачова церемонію державного похорону. З усіх державних почестей - є лише почесна варта біля труни Горбачова. Цікаво, що російський президент Володимир Путін публічно проігнорував загальну церемонію прощання та відмовив йому в державних почестях.

Про те, як відбувається церемонія прощання з єдиним лідером СРСР та хто прийшов віддати останню шану Михайлу Горбачову - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як пишуть російські ЗМІ, вшанувати пам'ять останнього керівника Радянського Союзу прийшли тисячі людей. Б іля огорож, встановлених біля будівлі, стоять поліцейські, які пропускають групами кілька десятків людей. Із відомих росіян церемонію відвідали, зокрема, співачка Алла Пугачова та заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Очільник Кремля, посилаючись на зайнятість, не прийшов на загальну церемонія. Путін попрощався з Горбачовим у Центральній клінічній лікарні в Москві 1 вересня. З оприлюднених відео у росЗМІ видно, що президент РФ поклав квіти до труни Горбачова в індивідуальному порядку, вклонився, озирнувся і пішов.

Видання Reuters пише, що через фактичний розрив відносин з РФ на тлі її війни проти України в Москві сьогодні відсутні багато лідерів Заходу. Відомо, що із європейських політик на церемонію приїхав лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий проросійською позицією.

Західні інформагентства відзначають, що масштаб церемонії з Горбачовим дуже далекий "від національного дня жалоби та державної панахиди у головному соборі Москви, які були організовані у 2007 році колишньому президентові Росії Борису Єльцину".

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня, йому було 91 рік.

Помер Михайло Горбачов: історія першого та єдиного президента СРСР

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