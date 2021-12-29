Без гінеколога на військовий облік зась: як українки "штурмують" військкомати

Журналістка із Кривого Рогу одна із перших пішла виконувати наказ Міністерства оборони, утім стати на облік їй поки не вдалося.

В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони набув чинності з 17 грудня 2021 року. На облік відтепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком (до 60 років).

Жінки вже потроху "штурмують" військкомати і діляться своїми історіями в соцмережах. З однією із перших українок, які вирішили стати на військовий облік після наказу Міноборони – поговорив сайт ТСН.ua.

Донька військового

Юлія – журналістка із Кривого Рогу, донька військового. Каже, коли почула про наказ Міноборони, то одразу зрозуміла для себе – треба йти.

"Тато після закінчення школи свого часу закінчив льотне училище і відтоді до виходу на пенсію служив в армії. Спочатку літав сам, а потім після травми став керівником польотів. Ми з сестрою з дитинства знали, що таке військова служба і росли з цим. Довелося кілька разів переїздити, а в 1991 році тата перевели з Казахстану до України, в Кіровоград, де й він працював у військовій частині Канатово, а потім вийшов на пенсію. Тому питання чи ставати на військовий облік, чи ні, у мене навіть не виникало – ставати однозначно", – розповіла Юлія ТСН.ua.

Часу жінка не гаяла і вже цього тижня пішла з необхідним пакетом документів до районного військкомату.

Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік:

паспорт (оригінал і копія);

диплом про освіту (оригінал і копія);

довідка про реєстрацію (оригінал і копія);

3 фотокартки 3Х4;

код (оригінал і копія).

"Я добре розумію, що у країні, де 7 рік йде війна, мають бути залучені всі резерви, і навіть якщо жінки у разі нападу Росії не будуть брати участь безпосередньо у війні на передовій, вони мають в силу своїх можливостей допомагати в тилу та мати відповідні військові навички", – каже жінка.

За спиною – волонтерство і допомога військовим

Юлія – не новачок у військовій справі, вона ніколи не була байдужою. Жінка одна із тих, хто збирав кошти волонтерам, які потім допомогали армії.

"Плели маскувальні сітки, збирали харчі і передавали в зону АТО. Проводили акцію зі збору коштів пораненим бійцям та ще купу всього", – згадує жінка.

У військкоматі кажуть – жінки активні від перших днів після наказу

За словами Юлії, працівники терцентру, відверто дивувалися тому, що жінки у перші дні вже відреагували на наказ Міноборони і проявили таку активність. Хоча робота структури вказана з 8 години, а всі бажаючі стати на військовий облік прийшли трохи раніше, саме приймання документів розпочали з 9 години. Працювала одна фахівчиня.

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"Я попередньо зібрала необхідний перелік документів: копії та оригінали дипломів, паспорта, кода і прописки, а також зробила світлини 3Х4. У районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (нова назва військкоматів – Ред.) крім мене були ще дві жінки (відчула навіть якусь гордість за наших жінок). Вони за освітою медики і теж прийшли ставати на облік. З ними було все швидко. Зі мною – складніше. Працівниця центру найперше спитала про освіту. За першою освітою я – вчитель іноземної мови, за другою – режисер телебачення. У переліку професій Міноборони таких спеціальностей не виявилося. Втім, потім ми поміркували і дійшли згоди, що "режисура телебачення" підходить до "телекомунікацій", вказаних у списку, тож мене можуть зареєструвати", – розповідає Юлія.

Без гінеколога на військовий облік зась

Вся розмова зайняла хвилин 10. Виявилося, що самі фахівці ще не дуже знають, як саме брати жінок на військовий облік, бо сам порядок цієї процедури ще не отримали, але попередньо за старою схемою відправляють кандидаток на проходження медкомісії.



"Проглянувши мої документи, мені сказали прийти наступного разу, але з довідками від гінеколога та результатами флюорографії. Далі вже безпосередньо у терцентрі комплектування має бути медична комісія, за результатами якої буде вирішено, чи придатна я до військової служби чи ні", – розповідає жінка.

Розчарована, що документи не забрали, але прийде ще

ТСН.ua

Юлія змушена бути йти додому ні з чим. Утім, про витрачений час не шкодує. Каже – має намір прийти ще.

"Можливо, трохи неорганізовано ще все, і час забере проходження жіночого лікаря та ФГ, але як тільки пройду, знову прийду. Треба доводити почату справу до кінця", – вневнена донька військового.

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