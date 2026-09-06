“Без контактів немає шансів”: Віткофф заявив про критичну важливість хороших відносин із Путіним

Стів Віткофф наголосив на важливості хороших відносин з російським диктатором / © Getty Images

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Спецпосланець американського президента Стів Віткофф під час візиту до Києва заявив, що невіддільною умовою для припинення війни є наявність ефективної комунікації з президентом Володимиром Путіним. За словами дипломата, без побудови міцних особистих зв’язків та збереження контактів із російським лідером шанси сторін на результативне розв’язання конфлікту зводяться до мінімуму.

Про це він сказав під час пресконференції спецпосланців президента США з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 6 вересня.

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Візити до Москви

Стів Віткофф розповів, що здійснив близько восьми робочих поїздок до Москви для зустрічей із Володимиром Путіним та його командою. При цьому щонайменше три таких візити він провів спільно з іншим спецпосланцем Джаредом Кушнером.

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Американський представник особливо підкреслив, що під час цих перемовин російський лідер завжди ставився до них із великою повагою. Аналогічне шанобливе ставлення постійно демонструвала і вся політична команда очільника Кремля.

На думку дипломата, саме міцні відносини є абсолютно критичними для успішного вирішення подібних конфліктів. Якщо сторони не мають зв’язків і страждають від поганої комунікації, то шанси на мирне врегулювання стають мізерними.

Позиція Росії: консультації перед зустріччю в Києві

Перед своїм візитом до України американські посланці спершу зустрілися з Путіним, щоб чітко почути та зрозуміти його поточну позицію. У Москві вони провели предметну розмову, про деталі якої згодом детально поінформували президента Зеленського та його оточення.

Віткофф зазначив, що для остаточного завершення конфлікту обидві сторони повинні неминуче дійти до спільного рішення. Своє головне завдання він бачить саме у тому, щоб максимально зблизити опонентів та звузити коло існуючих розбіжностей між ними.

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Дипломатична місія: створення каналів комунікації

Разом із Кушнером спецпосланець активно працює над створенням надійних та ефективних каналів зв’язку між конфліктуючими державами. За його оцінками, цей складний процес вдалося конструктивно розпочати протягом останніх сорока восьми годин.

Американська сторона висловлює тверду впевненість у тому, що розпочаті переговори обов’язково призведуть до хорошого та мирного результату. Дипломати сподіваються, що їхні посередницькі зусилля допоможуть знайти точки дотику навіть у найскладніших питаннях.

Для досягнення цієї мети представники США продовжуватимуть свою роботу, спрямовану на об’єднання обох сторін конфлікту. Вони переконані, що лише через постійний діалог можна досягти стабільної резолюції та зупинити подальше кровопролиття.

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Посланці Трампа добиралися до Києва поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові прийняти дипломатичний борт.

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