Росія демонстративно вбиває опонентів. І це означає для всіх нас, що з тією системою жодного компромісу і жодної домовленості бути не може.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "1+1".

"Я хочу, щоб наші партнери усвідомили просту річ. Смерть Навального, а, безумовно, це штучна смерть, оці тотальні арешти антивоєнних активістів в Російській Федерації і пожиттєві терміни ув’язнення, які вони отримують, масштабна, геноцидного плану війна в Україні – це все означає, що путінська система вже має такий вигляд, як неосталіністська воєнна диктатура. Це навіть не просто абсолютизм такого авторитарного типу класичного... Вони демонстративно вбивають опонентів. І це означає для всіх нас, що з тією системою жодного компромісу не може бути і жодної домовленості", – наголосив він.

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Подоляк переконаний, що путінську систему в Росії можна змини тільки кров'ю.

"Може бути тільки: або-або... Перше, тактичні поразки (Росії – ред.), а для цього Україна має отримати необхідний інструмент... І паралельно з тим в Росії, якщо це хочуть усвідомити наші російські (я зараз з певною іронією говорю) опозиціонери – це не підпис за якогось там кандидата, який буде брати участь у виборах, яких в Росії немає. Це повноцінна кривава революція. Тобто через кров можна буде змінити цю систему. І тому санкції в зв’язку зі смертю Навального безумовно потрібні. Потрібен "акт Навального" (за аналогією на "акт Магнітського, – ред.)", але це точно не призведе до демонтажу системи… Без крові позбавитись Путіна не вийде", - резюмував радник керівника Офісу президента.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Авдіївка, безпекові угоди і смерть Навального! Інтерв’ю Михайла Подоляка".

Нагадаємо, російський опозиціонер і політв'язень Олексій Навальний 16 лютого помер у колонії особливого режиму у селищі Харп за полярним колом. РосЗМІ пишуть, що у Навального нібито обірвався тромб.

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