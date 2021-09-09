Без мами лишилося троє дітей: у Рівненській області експрокурор на смерть збив 35-річну жінку

Без мами лишилося троє дітей: у Рівненській області експрокурор на смерть збив 35-річну жінку

Жінка поверталася з райцентру, де працювала кухарем. До свого села не доїхала лічені кілометри.

П'яний експрокурор на смерть збив багатодітну матір, яка їхала на скутері, а потім ще й намагався втекти. Аварія сталася близько півночі на Рівненщині. 35-річна жінка поверталася з роботи, як на неї ззаду налетів кросовер. Вона загинула на місці. Винуватець може уникнути покарання, розказали родичі.

Про це йдеться 9 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

На місці смертельної аваріїї благає про допомогу сестра загиблої. Каже, її Олеся вночі поверталася з райцентру, де працювала кухарем. До свого села не доїхала лічені кілометри.

Досі біля дороги уламки після аварії. Саме цією трасою 35-річна жінка на скутері поверталася із роботи, як раптом її наздогнав водій на кросовері і збив.

"Він її 30 метрів тянув на багажнику разом зі скутером. Там місця живого нема", — розповідає Людмила Боровик, сестра загиблої.

Новини України: п`яний експрокурор на смерть збив багатодітну матір-скутеристку і намагався втекти

Як усе трапилося, бачили патрульні. Вони саме неподалік оформляли іншу аварію без потерпілих. Тож одразу кинулися на місце ДТП.

"Водій намагався втекти з місця події. Буквально 3 хвилини вистачило патрульним, щоб його наздогнати, заблокувати і затримати. Водій перебував з ознаками алкогольного сп’яніння", — розповіли в поліції.

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Рідні кажуть, що Олеся завжди їздила обережно і вдягалася так, щоб бути помітною на дорозі.

Виявилося, за кермом був Іван Скобух — колишній прокурор, а нині адвокат. Людмила боїться, що винуватець зможе уникнути покарання .

"Ні один адвокат не хоче з нами працювати, бо це всі його друзі. Я не знаю, що робити, куди звертатися", — говорить сестра загиблої.

Водія ніхто не прикриватиме, стверджують у поліції. І додають — справа на контролі у прокуратури. Чоловіка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Тим часом родичі загиблої Олесі готуються до похорону. Без мами лишилося троє дітей, наймолодшому з яких тільки 7 років.

Нагадаємо, що у Рівненській області поліція наздоганяла експрокурора після аварії.

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