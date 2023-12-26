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Без ока та із відсутністю пальців: уряд хоче мобілізувати людей з 3 групою інвалідності

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Час на прочитання
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Без ока та із відсутністю пальців: уряд хоче мобілізувати людей з 3 групою інвалідності

Мобілізація людей з 3 групою інвалідності. Колаж / Фото: ТСН.ua

Нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.

В оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом, в пункті про відстрочку забрали 3 групу інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії. 

Хто відноситься до 3 групи людей із інвалідністю і коли їх можуть мобілізувати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Із якими вадами можуть призвати на службу 

Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:

  • Відсутність одного ока
  • Сліпота на одне око 
  • Двобічна глибока туговухість
  • Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла
  • Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції
  • Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків
  • Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше
  • Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня
  • Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації
  • Єдина функціонуюча нирка
  • Відсутність однієї легені
  • Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура
  • Травматична кастрація у чоловіків
  • Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,
  • Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою
  • Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя
  • Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого
  • Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні
  • Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками
  • Відсутність перших пальців обох кистей
  • Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.

Наголосимо, що відповідний законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді. Голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня. 

Які групи інвалідності не підлягають мобілізації 

Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

  • особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,
  • особи, які тимчасово не придатні,
  • особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

Коли можуть мобілізувати осіб із 3 групою інвалідності

Народний депутат Олександр Горенюко повідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.

Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен ﻿﻿підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми зібрали реакцію українців на зміни у проведенні мобілізації. Переглянути можна ТУТ.

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Перегляди
2531
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