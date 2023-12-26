Без ока та із відсутністю пальців: уряд хоче мобілізувати людей з 3 групою інвалідності

Нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.

В оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом, в пункті про відстрочку забрали 3 групу інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії.

Хто відноситься до 3 групи людей із інвалідністю і коли їх можуть мобілізувати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Із якими вадами можуть призвати на службу

Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:

Відсутність одного ока

Сліпота на одне око

Двобічна глибока туговухість

Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла

Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції

Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків

Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше

Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня

Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації

Єдина функціонуюча нирка

Відсутність однієї легені

Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура

Травматична кастрація у чоловіків

Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,

Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою

Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя

Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого

Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні

Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками

Відсутність перших пальців обох кистей

Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.

Наголосимо, що відповідний законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді. Голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.

Які групи інвалідності не підлягають мобілізації

Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,

особи, які тимчасово не придатні,

особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

Коли можуть мобілізувати осіб із 3 групою інвалідності

Народний депутат Олександр Горенюко повідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.

Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен ﻿﻿підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми зібрали реакцію українців на зміни у проведенні мобілізації. Переглянути можна ТУТ.

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