- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 436
- Час на прочитання
- 2 хв
Без опалення та світла у люті морози: росіяни цинічно обстріляли великий обласний центр України
У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію. Після нічного удару по енергетиці місто залишилося без опалення в люті морози, а вдень росіяни влучили в житловий будинок.
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Місто пережило одну з найважчих діб: після масштабної нічної атаки на критичну інфраструктуру понад 110 тисяч осель залишилися без опалення у 20-градусний мороз. А вже пообіді ворог цинічно вдарив «Шахедом» у житлову п’ятиповерхівку в Салтівському районі, де вогонь знищив три поверхи.
Подробиці з місця подій передає кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
Удар по Салтівці: вогонь та евакуація
Російський безпілотник влучив просто у п’ятиповерховий житловий будинок серед білого дня. Момент вибуху зафіксували камери спостереження — за секунди вогонь охопив три верхні поверхи. Дим було видно за кілька кварталів.
Рятувальникам доводилося виводити мешканців крізь задимлені під’їзди, а медики надавали допомогу пораненим (їх щонайменше семеро) прямо на снігу.
Ольга, мешканка будинку: «Ми живемо на п’ятому поверсі. Так і бабахнуло! Все посипалось, все полетіло. Дуже перелякалися».
Софія, донька мешканців: «Тут мої батьки. Мама зателефонувала, сказала, що приліт у наш будинок. Я одразу приїхала, схопила аптечку».
Енергетичний колапс у -20°C
Денний обстріл став продовженням жахливої ночі. Росіяни атакували місто ракетами, КАБами та касетними боєприпасами. Головною ціллю стала енергетика. Одна з харківських ТЕЦ зазнала критичних руйнувань — станція не підлягає швидкому відновленню.
Це призвело до того, що близько тисячі будинків миттєво залишилися без тепла. Аби врятувати міські комунікації від розмерзання в люті морози, влада пішла на радикальний крок — злив води із систем опалення у 820 будинках.
Ігор Терехов, міський голова Харкова: «Це єдине рішення в такі морози — злити теплоносій, щоб зберегти мережі. Є домовленості щодо збільшення лімітів на електроенергію, аби домівки, які залишилися без тепла, були заживлені на стабільній основі для використання обігрівачів».
101 Пункт Незламності
Харків’яни намагаються вижити в умовах відсутності тепла. У місті цілодобово працює 101 Пункт Незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати гаряче харчування. Комунальники та енергетики працюють на межі можливостей, а рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої п’ятиповерхівки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАПОРІЖЖЯ і ХАРКІВ пережили УДАРИ, які ШОКУВАЛИ ВСІХ!