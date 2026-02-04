ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
2 хв

Без опалення та світла у люті морози: росіяни цинічно обстріляли великий обласний центр України

У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію. Після нічного удару по енергетиці місто залишилося без опалення в люті морози, а вдень росіяни влучили в житловий будинок.

У Харкові - блекаут через обстріли РФ

У Харкові - блекаут через обстріли РФ

У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Місто пережило одну з найважчих діб: після масштабної нічної атаки на критичну інфраструктуру понад 110 тисяч осель залишилися без опалення у 20-градусний мороз. А вже пообіді ворог цинічно вдарив «Шахедом» у житлову п’ятиповерхівку в Салтівському районі, де вогонь знищив три поверхи.

Подробиці з місця подій передає кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Удар по Салтівці: вогонь та евакуація

Російський безпілотник влучив просто у п’ятиповерховий житловий будинок серед білого дня. Момент вибуху зафіксували камери спостереження — за секунди вогонь охопив три верхні поверхи. Дим було видно за кілька кварталів.

Рятувальникам доводилося виводити мешканців крізь задимлені під’їзди, а медики надавали допомогу пораненим (їх щонайменше семеро) прямо на снігу.

Ольга, мешканка будинку: «Ми живемо на п’ятому поверсі. Так і бабахнуло! Все посипалось, все полетіло. Дуже перелякалися».

Софія, донька мешканців: «Тут мої батьки. Мама зателефонувала, сказала, що приліт у наш будинок. Я одразу приїхала, схопила аптечку».

Енергетичний колапс у -20°C

Денний обстріл став продовженням жахливої ночі. Росіяни атакували місто ракетами, КАБами та касетними боєприпасами. Головною ціллю стала енергетика. Одна з харківських ТЕЦ зазнала критичних руйнувань — станція не підлягає швидкому відновленню.

Це призвело до того, що близько тисячі будинків миттєво залишилися без тепла. Аби врятувати міські комунікації від розмерзання в люті морози, влада пішла на радикальний крок — злив води із систем опалення у 820 будинках.

Ігор Терехов, міський голова Харкова: «Це єдине рішення в такі морози — злити теплоносій, щоб зберегти мережі. Є домовленості щодо збільшення лімітів на електроенергію, аби домівки, які залишилися без тепла, були заживлені на стабільній основі для використання обігрівачів».

101 Пункт Незламності

Харків’яни намагаються вижити в умовах відсутності тепла. У місті цілодобово працює 101 Пункт Незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати гаряче харчування. Комунальники та енергетики працюють на межі можливостей, а рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої п’ятиповерхівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАПОРІЖЖЯ і ХАРКІВ пережили УДАРИ, які ШОКУВАЛИ ВСІХ!

Дата публікації
Кількість переглядів
436
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie