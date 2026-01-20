Без пенсії у 60 років: чому все більше українців отримують відмову

Пенсія в Україні

В Україні щороку зростає кількість людей, яким відмовляють у призначенні пенсії у 60 років. Основна причина — нестача страхового стажу, вимоги до якого поступово підвищуються.

Хто потрапляє до зони ризику та чому проблема стає масовою, розповідає ТСН.ua.

З 2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. У 2027 році ця вимога зросте до 34 років, а у 2028-му — до 35 років.

Через це вже сьогодні кожен сьомий українець стикається з відмовою у призначенні пенсії. Надалі кількість таких випадків лише зростатиме, особливо серед людей передпенсійного віку.

