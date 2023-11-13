Без перемоги не потрібні гроші: пенсіонерки розповіли, як із заощаджень купили дрони для ЗСУ

Пенсіонерка з Рожнятова та її родичка з Києва купили по дрону-камікадзе та передали воїнам ЗСУ. Гроші, кажуть, заощаджували все своє життя. Але зараз, коли Україні загрожує російська окупація, турботу про себе відклали на "після перемоги".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Жінки вирішили віддати заощадження на дрони

Пенсіонерки погодились поспілкуватись з ТСН. Людмила Володимирівна та Галина Марківна просто ошелешили Рожнятівську селищну раду, коли заявили, що хочуть купити дрона для військових. Вони розповіли, що дуже хотіли допомогти українським захисникам.

На стіл виклали кожна по 18 500 грн та пояснили, що надумали купити дрони-камікадзе для 10-тої гірсько-штурмової бригади.

Галині Марківні - 82 роки. Колись працювала у київському гідрометеоцентрі. Ще на початку повномасштабного вторгнення, після того як "прилетіло" поруч з її будинком, виїхала з Києва.

Тепер живе в племінниці у Рожнятові. 66-річна пані Людмила теж на пенсії. Розповідає, що час від часу змушена їздити до Італії на заробітки. Обидві жінки відкладали усе життя, щоб не бідувати на пенсії.

Утім відкладені кошти захотіли віддати захисникам. Ідею з дронами-камікадзе підкинув брат пані Людмили. Леоніда повномасштабне вторгнення Росії застало на заробітках у Польщі. Він кинув усе й пішов на фронт. Був гранатометником у 24-ій механізованій бригаді, дістав тяжке поранення.

Людмила Володимирівна та Галина Марківна

Коли пенсіонерки спитали в чоловіка, чим саме допомогти бійцям, він ані секунди не вагався. Так жінки з грошима на дрони і опинилися у сільраді. Ошелешений голова зв'язався з волонтерами, передав кошти, ті замовили бойові пташки. І куплені дрони вже вирушили до бійців.

Жінки не вперше допомагають ЗСУ

Це не перший донат тітки та племінниці. Гроші на українську армію жінки переказують регулярно, відколи почалася повномасштабна війна.

"Тут в Рожнятові збирали комусь на тепловізор - ми дали. На машини, пічки", - каже жителька Рожнятова Людмила Скубрієва.

"У Києві я донатила 3 рази по 10 тисяч - просто на ЗСУ", - каже жителька Києва Галина Гіль.

Жінки кажуть, що якщо не буде перемоги, то гроші їм і так не знадобляться.

Жінки не зраділи раптовій славі та кажуть, що і далі волонтеритимуть

Пенсіонерки ніяковіють через увагу журналістів та докоряють селищному голові, який поширив у соцмережі пост про куплені ними дрони. Несподівана слава їм так дошкуляє, що у Людмили Володимирівни аж тиск підскочив.

Людмила Володимирівна та Галина Марківна

"У нас теж є люди на групі, мають пенсію, а з кожної пенсії донатять - по 100 грн, по 50 - хто скільки може. Мені здається, що їхній внесок навіть важливіший, ніж мій", - каже Людмила Скубрієва.

Зупинятися на досягнутому пенсіонерки не збираються. Кажуть, будуть ще дрони. А поки збиратимуть гроші, підуть волонтерити - плестимуть маскувальні сітки та робитимуть окопні свічки.



Нагадаємо, на Івано-Франківській області дві пенсіонерки 66 та 83 років відкладали гроші з пенсії, щоб купити безпілотники для військових ЗСУ.

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