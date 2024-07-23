Без перемовин не обійтися?: гучні заяви світових політиків та військових про терміни закінчення війни

Експерти американського Інституту війни шокували світ гучною заявою про терміни закінчення війни в Україні. Політики та військові теж вражають суспільство своїми прогнозами. Без перемовин, схоже, вже не обійтися – про це все більше і більше говорять в Україні та світі. Ба більше, навіть Володимир Зеленський змінив свою риторику.

Усі деталі гучних заяв, до чого готуватися українцям, про мирні переговори та терміни закінчення війни - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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10-річна війна?

Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності. Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські ЗМІ опублікували коментарі заступника очільника Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва в інтерв’ю російському виданню "Аргументы и факты". Він заявив, що в НАТО дарма кажуть, що Україна може приєднатися до Альянсу протягом наступних 10 років. За його словами, за цей період зміниться керівництво НАТО, а Україна, яку він назвав "країною 404", до цього часу перестане існувати. Російські ЗМІ заявили, що "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року", йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також експерти Інституту вивчення війни зазначили, що заяви Медведєва резонують із заявами кремлівських чиновників, що РФ готова до переговорів з Україною.

Сенцов про тривалість війни

В свою чергу режисер і військовослужбовець Олег Сенцов в інтерв'ю Радіо Свобода також заявив, що Україні потрібно готуватися до 10-річної війни.

На його думку, Україна має зрозуміти, що війна з РФ – складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватися.

Інший військовий вважає, що шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками – близькі до нуля. Таку думку висловив заступник комбата 47 ОМБр "Магура" Олександр Ширшин. На питання журналістів про те, чи може війна закінчитись у 24-25-му роках, військовий зазначив, що, на його думку, цього не станеться.

Ба більше, війну ні в якому разі не потрібно "заморожувати". Якщо війну Росії проти України “заморозити” сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться, і ми перекладемо це на спини іншого покоління. Про це говорить Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. За його словами, під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде така велика війна, як зараз.

"Смертельне літо"

Ще однією заявою вразили аналітики Інституту вивчення війни: на Україну і РФ чекає "смертельне літо". Ба більше, для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Про це пише The Wall Street Journal.

Цікаву думку щодо завершення війни в Україні висловив президент Фінляндії Александр Стубб. Він запевняє, що одного телефонного дзвінка очільника Китаю Сі Цзіньпіна вистачить, щоб закінчити війну Україні, бо Росія дуже залежна від Китаю. Також президент Фінляндії додав, що це було б "правильним" рішенням для Китаю і показало б його лідерство на світовій арені.

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Перемовини і кінець війни?

Ба більше, на третій рік повномасштабної війни РФ заяви України про мирні переговори стали менш різкими. За словами експертів та дипломатів, Саміт миру у Швейцарії, на який Київ покладав великі надії, не приніс бажаних результатів. А через декілька днів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для іноземного видання запропонував модель перемовин через посередників. Нагадаю, що 28 лютого 2024 року відбулися перші «мирні переговори» між Росією та Україною. Тоді російська влада привезла чернетку мирної угоди, але українці наголошували на капітуляції РФ.

Наступна спроба була 29 березня 2022 року у Стамбулі. Умови, які тоді озвучила українська делегація на чолі із головою парламентської фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією, відрізнялися від нинішнього мирного плану Зеленського. Зокрема, тоді прозвучала теза про відмову від вступу в НАТО в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки. Статус Криму мали обговорювати на рівні президентів протягом наступних 15 років, Україна мала б зобов'язатися не повертати півострів військовим шляхом. Однак Росії цього виявилося мало. Відчувши готовність до поступок, Кремль вимагає затвердити російську мову другою державною і скоротити – в неприйнятний для України спосіб – українські Збройні сили. Перемовини закінчились нічим.

А у вересні 2022 року Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів із Путіним та тієї ж осені, під час саміту "Великої двадцятки", в Індонезії він оприлюднив формулу миру із десяти пунктів, яку Україна просуває досі. Потім по черзі свої «мирні плани» пропонували африканські лідери, Китай, Туреччина, але очевидно, що всі пропозиції були вигідні Росії, а не Україні.

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Як змінилася риторика Зеленського?

У травні 2023 року, коли контрнаступ ЗСУ ось-ось мав розпочатися, український президент у доволі різкій манері прокоментував можливість переговорів із Путіним під час розмови із ведучим італійського телеканалу Porta a Porta.

Восени цього ж року, коли було зрозуміло, що український контрнаступ суттєво не змінив ситуацію на фронті, Зеленський вкотре різко заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Про це він заявив на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Надії на "Саміт миру"

Готуючись до першого Глобального саміту у Швейцарії, заяви Зеленського щодо можливих переговорів із Росією звучать у такому самому впевненому та різкому тоні. У квітні 2024 року очільник України повідомив, що під час засідання буде розроблена детальна карта щодо закінчення цієї війни "з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях угод". Однак у травні стало відомо, що на саміт було винесено лише три з десяти пунктів із "української формули миру": ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний пункт.

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Модель перемовини через посередників

На тлі затримки західної допомоги, підсумків Саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року Зеленський в інтерв'ю західному виданню припустив ймовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи "зернового" коридору.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни, що могли б стати посередниками, йдеться – наразі невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва.

Нагадаємо, колишній британський прем'єр Борис Джонсон оприлюднив план, який Трамп може використати для припинення війни в Україн.

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