“Без переваги можемо робити дива”: військовий розповів, як ЗСУ вдалося зайти на Курщину

Збройні сили України під час Курської операції показали світу, що підготовлений військовослужбовець з наявними силами, без переваги в авіації та ракетах може робити дива.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловив командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

“Ми пройшли достатньо укріплену лінію оборони в інженерному плані — у них прямо ВОПи, РОПи, це були підземні міста зі всіма комунікаціями. Дуже щільне мінування, протитанкові рви, колючки. І показали, що навчені військовослужбовці можуть це вміло долати”, — розповів військовий.

Павло Розлач / Фото: ТСН.ua

За його словами, російським військовим не вдалося стримати наступ, бо ЗСУ робили маневри.

“Ми не били в лоб на ці укріплення, ми їх обходили. І коли вони вже бувало два дні трималися, у них вже не було вибору — або загинути, або здатися”, — каже Розлач.

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