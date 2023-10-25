Без плати за компослуги та проживання: який вигляд мають соціальні гуртожитки для переселенців

У Кропивницькому залишаються популярними соціальні гуртожитки для переселенців. Тут не потрібно платити за оренду та комунальні послуги, а тому більшість людей залишаються тут надовго.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Переселенка Тетяна Арсентіївна мешкає в соціальному гуртожитку в Кропивницькому. Вона каже, що отримує тут усю належну допомогу.

Тетяна Арсентіївна

Півтора року тому її родина переїхала сюди з Донеччини. Спочатку жили в центрі для переселенців. Згодом орендували квартиру, але десять днів тому повернулися до соціального гуртожитка. Кажуть, лише тут літні люди з інвалідністю можуть розраховувати на постійну допомогу й догляд.

У приміщенні колишньої школи, де торік облаштували перший соціальний гуртожиток, живе 90-річна вчителька фізики й математики зі Слов’янська - Валентина. Від переїзду до окремого житла теж відмовляється, бо каже, що їй тут комфортно.

Кількість жителів саме соціальних гуртожитків нині почала стрімко зростати, кажуть соцзахисники.

"Якщо території деокуповані, там нема ні світла, ні води, ні газу. Тому зараз наша область дуже заселена внутрішньо переміщеними особами і є велика потреба для створення таких гуртожитків. Особливо для маломобільних людей, для осіб з інвалідністю. Тому що наразі нікуди було аким людям звертатися", - каже директор соціального гуртожитку Віталій Греко.

Соціальний гуртожиток

Через велику затребуваність у місті відкрили ще один такий заклад. Якщо в першому людей облаштовували на спільне проживання, як у хостелі, то там сім’ям надають окремі кімнати. Там, де є потреба - проводять ремонт. Проживання у гуртожитках для переселенців - абсолютно безкоштовне, тут не потрібно також платити і за комунальні послуги.

В цих закладах анонсують і повну готовність до тривалих блекаутів. Тут є генератори, буржуйки та чималі запаси води.

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Нагадаємо, Верещук пояснила, хто з переселенців втратить виплати.

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