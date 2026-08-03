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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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43
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Без рук керує авто, пиляє дрова та сам готує їсти: неймовірна історія 31-річного чоловіка

Народився без рук і навчає українських ветеранів: 31-річний британець Рорі О’Конор приїхав до Центру Superhumans, аби допомогти бійцю Артему адаптуватися до життя.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
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Рорі ОʼКонор

Рорі ОʼКонор / © ТСН

Він народився без рук, а тепер власноруч навчає українських ветеранів із важкими ампутаціями пристосовуватися до повноцінного життя.

Свою безкорисливу допомогу центрю реабілітації військових Superhumans запропонував 31-річний британець Рорі ОʼКонор. У центрі на той час саме перебував ветеран із високою ампутацією обох рук, тож досвід та підтримка британського волонтера виявилися як ніколи доречними.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Історія Рорі О’Конора

Хоч Рорі О’Конор мешкає без обох рук від народження, він надзвичайно вправно кермує автомобілем. А ще чоловік багато мандрує, самостійно облаштовує кемпінг, пиляє дрова, розпалює багаття та сам готує їжу в польових умовах. Таким чином британець щодня доводить на власному прикладі: відсутність рук — зовсім не перепона для активного та насиченого життя.

Нині Рорі перебуває у реабілітаційному центрі Superhumans на Львівщині. Чоловік активно допомагає 31-річному українському ветеранові Артему на псевдо «Саур» адаптуватися до нових умов. У бійця — висока ампутація обох кінцівок.

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Потрапили ми з моїм екіпажем у дуже скрутне становище. Покровськ уже просто кишів ворожою піхотою… Отримали наказ на вихід, потрапили під щільний мінометний обстріл, і там я дістав важке поранення. Ампутація обох рук відбулася через тривалий турнікетний синдром».

Евакуація пораненого воїна з поля бою тривала виснажливі 12 годин, тож урятувати кінцівки бійцеві лікарям, на жаль, не вдалося. Зараз Артем проходити складний курс реабілітації.

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Рухаюся від легенького до більш складного. Я одразу чітко розумів, що не буду жонглювати ногами зходу — потрібні поступові кроки. Дружина принесла книжку, я читав і перегортав сторінки ногами — це була найперша моя вправа».

Перші успіхи та філософія життя від Рорі

А нині Артем щодня тренується разом із Рорі. Наприклад, британець показує бійцеві, як самостійно та впевнено пити сік із чашки за допомогою самих лише стоп.

Рорі О’Конор про рухи Артема: «Ти п’єш так вправно, наче руками! Вражаюче, це просто вражаюче!».

Рорі активно ділиться практичними лайфхаками, які суттєво полегшують побут.

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Він побачив, як я ношу з собою спеціальну трубочку на шиї. І коли я одного разу забув цю трубочку, він каже: „Трубочку ти можеш забути деінде, а ноги ти з собою не забудеш ніколи! Тому вчися працювати ногами“».

Артем потроху звикає, що абсолютно всі буденні справи відтепер йому доведеться робити за допомогою ніг.

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Рорі часто казав: „Я чудово розумію, чому в Україні тобі важко пристосуватися до нового життя та тренуватися. Бо абсолютно всі навколо хочуть тобі щиро допомогти!“. А треба навчитися робити все самому. Зняти шкарпетки буває важко, але набагато легше, ніж надягнути. Надягнути — це ще та мука! Мета Рорі — навчити мене робити це суто за допомогою ніг».

Ще один важливий навик — користування сенсорним екраном смартфона.

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Клав телефон на ліжко і великим пальцем ноги набирав текст, оцінив усі можливі адаптивні функції… Або кладу на якусь поверхню й можу навіть носом відповісти на дзвінок, зателефонувати чи набрати повідомлення».

Досвід та допомога ерготерапевтам

Сам Рорі всі ці базові навички опанував ще змалечку, адже народився без рук. З самого дитинства батьки та фахівці навчали його, що абсолютно все у світі можна робити ногами.

Рорі О’Конор, волонтер: «Щодня мені трапляються дивовижні люди, які сигналять мені, коли проїжджають повз, чи показують великий палець вгору. Коли я йду в продуктовий магазин, вони допомагають скласти речі в мої сумки. Іноді я заходжу в магазин, і вони вже так звикають, що мені навіть не треба просити. Є кафе, куди я часто ходжу: там я спокійно сідаю й їм своїми стопами».

У центрі Superhumans Рорі ділиться досвідом не лише з пацієнтами, а й з ерготерапевтами — допомагає краще зрозуміти анатомічні тонкощі та психологію реабілітації пацієнтів без кінцівок.

Олександра Нацюк, ерготерапевтка центру Superhumans: «Це невимовно важливо! Я розуміла, що багато чого можу навчити Артема, але є речі, яких я, на жаль, просто не знаю з власного досвіду. І поява Рорі насправді додала колосального плюсу в усю нашу реабілітацію».

Артем («Саур»), ветеран, пацієнт центру Superhumans: «Я зрозумів, наскільки людині все під силу, аби впоратися з будь-якими складнощами, і що всі перешкоди — лише у нас в голові! Всьому можна навчитися, і навіть якщо щось одразу не виходить, просто потрібен додатковий час на вдосконалення цієї навички».

У центрі Superhumans Рорі перебуватиме тиждень. Але британець наголошує: якщо його покличуть знову — обов’язково повернеться до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 3 СЕРПНЯ | КАДРОВІ зміни! Скандал з УКРАЇНКАМИ в МІЛАНІ! СПЕКА НАРОСТАЄ

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