Без сцени і глядацької зали: на Донеччині чотири сотні юних музикантів опановують мистецтво по дитсадках та клубах

Без сцени і глядацької зали: на Донеччині чотири сотні юних музикантів опановують мистецтво по дитсадках та клубах

На завершення ремонту у музичній школі не вистачило коштів.

У Добропіллі на Донеччині учні музичної школи змушені навчатися по дитсадках та клубах. Торік іменитий заклад, що випускає сотні талановитих музикантів, закрили на ремонт. У школі зробили демонтажні роботи та поміняли дах, а потім – грошей не стало. Наразі юні митці мають тіснитися у непристосованих приміщеннях, а їхній заклад – зачинено на невизначений термін.

Про те, у яких умовах опановують мистецтво діти - 27 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Без сцени і глядацької зали, а замість просторих класів тісні кімнатки, розкидані по різних дитсадках - це музична школа у шахтарському містечку Добропілля.

У Софії тут вчаться двоє доньок. Класи – у різних кінцях міста. Цей шлях вони торують шість днів на тиждень.

Конкурси і фестивалі відлунали два роки тому. До 60-річчя школи її вирішили відремонтувати. Гроші виділила область. Але підрядники не встигли їх освоїти до кінця року, і змушені були повернути. А наступного - коштів Добропіллю вже не дали.

Більшість музичних інструментів довелося залишити тут – фактично на замороженому будівництві. Бо перевозити їх – нікуди. Фортепіано, баяни, домри та балалайки понакривали плівкою – вже другий рік ці інструменти – поза грою.

Скрипалька Аліна Самусева свій інструмент носить з собою - етюди відточує в прохідному фойє у дитсадку.

Тим часом посадовці показують стоси переписки з військово-цивільною адміністрацією.

Новини України: учні музичної школи Добропілля змушені навчатися у дитсадках та клубах

"Надсилають відповіді, що бюджет вже зверстаний, затверджений на 2021 рік і додаткових грошей не бачать - нам на музичну школу", - обурюється заступник міського голови Добропілля Олексій Галицький.

В області ж пояснюють – скоригована сума на завершення ремонту зросла з 15 до 22 мільйонів. Виділити такі гроші тепер не готові. Хочуть аби долучилося й місто.

"Добропільська міська рада повинна розглянути питання щодо фінансування ну хоча б 50 на 50 цієї суми. З виходом цієї пропозиції поки йде формування бюджету на наступний рік", - зазначає начальниця управління культури Донецької ОДА Вікторія Точена.

Якщо чиновники не домовляться, ремонт знову відтермінують, і вартість його, ймовірно, зростатиме, розбиваючи мрії чотирьох сотень юних музикантів, їхніх вчителів і батьків про звичні уроки, сцену і концерти.

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