Без сертифікатів - до Ради зась: як у депутатів перевіряють наявність COVID-документів

Біля парламенту запрацював пункт вакцинації.
Від понеділка, 15 листопада, аби потрапити до Верховної Ради, необхідно надати сертифікат вакцинації, негативний тест на COVID чи довідку про одужання. Нардепи чи журналісти, які ще не щепилися, зможуть зробити це просто біля парламенту: готелі поруч відкрили центр вакцинації.
Що відбувається у пункті та чи перевіряли документи у народних обранців, розповіла кореспондентка ТСН.12:00.
Сьогодні під час входу до парламенту правоохоронці перевіряли у депутатів сертифікати. За інформацією ТСН, усіх, хто прийшов, допустили до приміщення ВРУ. До слова, нардепів було не багато, бо сьогодні погоджувальна рада.
ТСН вдалося поспілкуватися з народними обранцями. Наприклад, депутатка групи "За майбутнє" Ганна Скороход називає щеплення примусом. "Я вважаю, що це порушує права людини. Але при цьому у нас немає вибору. за (вакцинацію - Ред.) але не в примусовому порядку", - каже вона.
Центр вакцинації працює за попереднім записом. Він працює без вихідних: від 09:00 до 16:00. У середу - від 14:00 до 20:00. Тут працюють консультанти "Дії", які допоможуть згенерувати сертифіка, якщо виникають проблеми.
До слова, готель "Національни" став першим, де відкрили пункт вакцинації. Він підпорядкований Верховній Раді. Тут можуть щепитися депутати. Втім, їх тут не зустріли.
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