Без шапки на вулицю – зась: погода у п’ятницю погіршиться (відео)

Настала п’ятниця 13-те, і з погодою явно не пощастило. Майже по всій Україні – підвищений рівень небезпеки через негоду. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, рвучкий вітер та мороз.

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Погода на п’ятницю, 13 грудня

Наближаються довгоочікувані вихідні, тож треба вже планувати, як відпочивати у п’ятницю, суботу та неділю. Ну а чи дозволить це зробити погода, нуууу, якщо ви не дуже мерзляк, то так. Бо синоптикиня Наталя Діденко попередила, що вже 13 грудня антициклон витіснить залишки опадів і буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба що вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг. Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном.

"Ці двоє атмосферних джентльменів мають якісь вічні претензії один одного, як українці, що завжди сперечаються за різних політиків. Тому від протистояння виникатиме рвучкий вітер – від помірного на заході до сильного, штормового на сході. Обережно! Як я вже анонсувала, йде похолодання".

Також синоптикиня повідомляє, що вдень буде -1…-6 градусів і посилиться ожеледиця. Тож обирайте міцне неслизьке взуття і не бігайте надто швидко.

У Києві 13 грудня – без опадів і навіть ймовірне сонечко. Щоправда, буде сильним північно-західний вітер – закутуйте шию і ховайте ніс та щоки у шарф. Бо до вітру приєднається мороз: протягом доби очікується -3…-6 градусів.

"Одягайтеся багатошарово, зручно і тепло, нарешті можна дістати термобілизну – бо 14-го грудня похолодання посилиться. Проте не журіться – як прийде і пройде параскаведекатріафобія, так і похолодання вже в неділю, 15-го грудня, зміниться потеплінням. Повторюємо слово десять разів, як радять спеціалісти. І завжди уважно стежимо за прогнозом погоди!"

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру"

Проте за даними "Укргідрометцентру", негода очікується всюди по Україні, окрім західних областей. Пориви вітру 15-20 м/с. Подекуди сніг та ожеледиця. Метеорологи також попереджають про ймовірні ускладнення в роботі для енергетиків, будівельників, а також комунальників. Будьте обережні.

Якою буде погода вихідними?

Інший синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що 13 грудня очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 градусів, у Карпатах -7...-12 градусів; вдень -3...+2 градусів.

У суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 градусів, у східній частині та у Карпатах -5...-10 градусів; вдень -1...+4 градуси, на півдні +5...+7 градусів.

У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 градусів, вдень +1...+6 градусів, на півдні та у Криму +5...+10 градусів.

Раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла і метеорологиня Віра Балабух.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Названо ризик цієї зими

Водночас, зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також був достатньо спекотний, що нехарактерно для осінньої погоди.

Чи будуть морози?

Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експертка пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів.

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