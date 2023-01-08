Без скандалу не минулося: владика Павло проклинав журналістів під стінами лаври на Різдво

Різдвяне богослужіння у лаврі ПЦУ вже називають історичною подією, сюди повертається українська мова і українська церква, йдеться в ТСН.

В цей час зі сльозами на очах зустрічає своїх прихожан і настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло. Владика перед камерою скаржиться на владу. “Невідомо ким поставлена міліція, не пускають нікого в храм, всіх заганяють в Успенський собор, скільки будуть робити козні і творити неправду”, - каже він.

Потім взагалі вирішує вигнати знімальну групу ТСН з лаври з прокльонами. “Я прошу, не знімайте мене, я вас прошу, опустіть. Хай будуть прокляті своїми провокаціями. Козаки, візьміть, будь ласка, заберіть цих брехунів всесвітніх. Щоб їх не було, Коля забирай їх”, - заявляє владика Павло.

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Та всі залишаються слухаємо різдвяне богослужіння перед зачиненими дверима нового храму преподобного Агапіта - саме тут, а не в Успенському соборі, проводитимуть і надалі богослужіння священники Московського патріархату. Жодного конфлікту чи провокації під час богослужіння у лаврі не трапилося. Напередодні Павло закликав свою паству до спокою і дуже чітко пояснив віруючим, чому вони більше не моляться в Успенському соборі. “Я вас усіх закликаю до тиші та молитви, а то нам дзвонять, от ви допустили, що захопили верхню лавру, не ми допустили, а ви допустили, ми всі допустили. Чому? Мабуть тому, що наша слабка молитва, яку не почує Господь”, - заявив він.

Міністр культури Олександр Ткаченко переконує, лавру ні в кого не відбирають, а повертають. “Я думаю, що це природній процес. Більшість часу, відколи збудовано було лавру, вона власне була центром українського православ'я, тому що митрополія була Київська, а лавра навіть певний час була ставропігією вселенського патріарха, тому що в принципі повертається історія до того виходу, звідки вона починалась”, - каже він.

Священники МП від першого січня не правлять службу у 2 храмах верхньої лаври - в Успенському та Трапезному храмі. Але за ними залишається цілий комплекс нижньої лаври. Хоча і щодо неї своє рішення має оприлюднити спеціальна комісія. “Почала роботу міжвідомча комісія, яка має дати висновки стосовно коректності використання релігійними організаціями споруд нижньої лаври. Там у нас указом президента було два місяці, здається, наступного місяця вона має завершити свою роботу”, - додає Ткаченко.

Як там буде, але перше богослужіння українською мовою у лаврі за 330 років таки відбулося. Протодиякон Василь Дідора першим розпочав молитву українською. “Хвилювання було, спів – то буденне, але те, що ми молимося нарешті в українській святині, це не передати словами. Ми ще не розуміємо тих емоцій. Воно те прийде за кілька днів, безперечно це величезна подія в історії України. Дай Бог, щоб ця святиня була в руках православної церкви України”, - каже він.

Чи молитиметься і в майбутньому в лаврі духовенство Православної церкви України, священник Іван Гищук переконаний що так. “Дивлячись на ту кількість вірян і потребуючих молитися в цьому храмі українською мовою, в лоні ПЦУ – це є запит суспільства, час настав і проти волі Божої ніхто не зможе піти”, - переконує священник.

Чи потрібно вигнати священників Московського патріархату з лаври, отець Макарій говорить не про протистояння, а про об'єднання. “Ще дуже хотілося б, щоб брати наші з Московського патріархату це почули і відкинули усілякі канонічні перешкоди, все що там нагородили, щоб прийшли і спільно стали за молитву. І це було б відродження українського народу. Дай Боже, щоб так було”, - заявляє він.

Нещодвавно митрополит Павло наводив один з аргументів чому Московський патріархат у лаврі. Мовляв тому що у них багато прихожан, але вже на це Різдво все змінилося. Новий храм преподобного Агапіта значно менший за Успенський собор і прихильники Московського патріархату там легко помістилися. А от чи не вперше усі вірні ПЦУ не змогли поміститися в кафедральний Успенський собор. Сотні людей слухають і дивляться Божу службу на вулиці і це за 8 градусів морозу.

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