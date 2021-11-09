Без сну та відпочинку: українці, які дві доби бігли на місці, встановили одразу два світові рекорди

Без сну та відпочинку: українці, які дві доби бігли на місці, встановили одразу два світові рекорди

Один із рекордсменів на прізвисько Бродяга мріє стати найкращим ультрамарафонцем планети.

У Польщі Андрій Ткачук та Валентина Ковальська встановили одразу два світові рекорди. Під час 48-годинного бігу на біговій доріжці українці залишили суперників на десятки кілометрів позаду - умовно, звичано, бо ж бігли на місці.

Про те, як можна здолати чотири сотні кілометрів, біжучи дві доби фактично без сну та відпочинку, 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

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Андрій Ткачук на прізвисько Бродяга пробіг рекордні 410 кілометрів за 48 годин, а Валентина Ковальська встановила світовий рекорд серед жінок, подолавши за цей же час 339 кілометрів.

Змагання розпочалися 5 листопада і завершилися лише за дві доби. Журналісти ТСН зустріли Ткачука в Україні. Спортсмен розповів, що за увесь цей час не проспав навіть години. Водночас, вказує, сон почав підкрадатися до нього на другу добу змагань.

"Замовив подвійне еспресо, не допомогало нічого, я розумів, що просто банально впаду на цю доріжку, доріжка травмує мене..." - поділився рекордсмен. Андрій подрімав 20 хвилин і рвонув знову. Каже, коли хотів спати, то вмикав собі музику.

Для чемпіона України з 48-годинного бігу Андрія Ткачука біг на біговій доріжці - абсолютно новий досвід: перемогу і світовий рекорд він отримав з першої спроби. Хоча загалом, каже, бігти було навіть важче, ніж на стадіоні.

"Проблема була в закритому просторі, обмеженому, в картинці, яка була однаковою. Не було відчуття руху в просторі", - зізнався спортсмен і додав, що теоретично результат міг бути кращим, але він береже сили для наступних змагань.

А взагалі у нього є мрія - стати найкращим ультрамарафонцем планети. Зараз Бродяга - друга людина у світі після грека Яніса Куроса, який вже не виступає.

Українці встановили одразу 2 світових рекорди у Польщі

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