Без совісті: 40 тисяч за "втомлену хату" біля фронту — ціни на житло для ЗСУ б'ють рекорди Києва

Військовим доводиться витрачати значні кошти на оренду помешкань у прифронтових містах

У Мережі раз по раз піднімається тема високої вартості оренди житла в прифронтовій зоні. Військові скаржаться, що подекуди винаймати житло стає все складніше: місцеві не йдуть на контакт або ж просять за «втомлену хату» 30-40 тисяч гривень у місяць.

Андрій Козінчук, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, поділився з ТСН.ua думками щодо цієї теми. Він підкреслює, що його особистий досвід оренди житла був різним як на сході, так і на заході країни.

Квест: знайди квартиру біля фронту через тьотю Любу

Військовий розповів, що його досвід оренди житла має значний контраст у різних регіонах:

«Наприклад, у Львівській області восени 2022 року ми не могли найняти житло ні за які гроші, через те, що військові. А от коли перебували на відновлені на Волині — було все добре. Щодо оренди житла на сході, то у мене досвід 50 на 50. Там є люди, які дуже добре ставляться до військових, але вони у меншості. А також є люди, які і на поріг не пускають військових, або ж луплять геть неадекватні ціни», — розповідає ТСН.ua Андрій Козінчук.

Аби винайняти житло у прифронтовій зоні, військові використовують неймовірну кількість методів, які важко перелічити:

«В хід йде все: контакти з органами місцевої влади, бізнес, родичі, знайомства. У нас один боєць знаходив житло навіть через сайт знайомств. Тобто він знайомився з дівчатами, фліртував, домовлявся про зустріч на каву, а коли сприймався зі симпатією, використовував „злий намір“ аби винайняти житло. На жаль, тут немає застосунку для пошуку квартир, все по-іншому працює. І одне діло, якщо ти у великому містечку на кшталт Павлоград чи Краматорськ, а коли це село на 50 хат, то задіються інші важелі — староста села, священник, тьотя Люба, яка торгує самогоном і по сумісництву працює „місцевим Google“ — все про всіх знає», — пояснює військовий.

Подушна плата, уникнення договорів та гадання на картах

Офіцер пригадує, що їм на сході пропонували геть убиті помешкання і просили за оренду від 15 тисяч гривень, тоді як у Києві чи у Дніпрі квартиру такого рівня можна знімати набагато дешевше.

«Щодо оренди приватних будинків, то дійсно іноді за це просили десь у районі 40 тисяч гривень. Ми були в одному селі, де жінка здавала житло „подушно“, тобто брала з кожного по 3 тисячі гривень у місяць. В її будинку мешкало одночасно 11 чоловіків. Умови там були, м’яко кажучи, неадекватні, бо хлопці жили у трьох кімнатах, фактично знімаючи куток. Я, до речі, запитав цю господиню, чи розуміє вона, що просто наживаєтеся на військових? А вона відповіла: а що робити, дочка здає сесію у медуніверситеті, треба носити хабарі. Я собі уявляю, який це буде лікар на хабарях. До всього, жінка ще й за гроші гадала військовим», — розповідає Андрій Козінчук.

Військовий каже, що вони відмовилися винаймати житло у жінки, а от побратими з іншого підрозділу погодилися на такі умови, бо інших варіантів просто не було.

«Тобто цінова політика з оренди житла на сході — жахлива. Вона фактично ніким не контролюється. Хоча я вважаю, що Міноборони зробило все можливе, щоб було інакше. У нас навіть є таке грошове забезпечення, яке називається „компенсація під наймання житла“. Тобто, якщо ти контрактник, то укладаєш договір із наймання житла і тобі якусь частину потраченої суми компенсують. Але, на жаль, переважна більшість людей не хочуть укладати договори, бо треба платити податки, фіксувати все це», — пояснює Андрій Козінчук.

Жити у Києві, а квартиру на сході здавати солдатам

Андрій Козінчук додає, що дефіцитом житла для військових користуються місцеві власники нерухомості.

«Мені відомо, що частина тутешніх мешканців, грубо кажучи, переїжджають у Дніпро чи до Києва, винаймають там житло, навіть краще і дешевше, а своє, не завжди якісне і гарне, здають у прифронтових містах військовим за дуже „грубі“ гроші. Звісно, я не хочу ідеалізувати військових, але й демонізувати їх не хочу. Серед них, як то кажуть є „унікуми“, котрі можуть псувати меблі, недбало ставитися до майна, палити у приміщенні чи вживати алкоголь. Цивільні люди цього бояться, тому може ще й у цьому криється причина відмов», — розповідає офіцер.

Він підсумовує, що практично у кожному населеному пункті доводиться виходити з питаннями житла на голову військової та цивільної адміністрацій, мерів міст.

«У Павлограді, мер міста відверто нам заявив, що нічого зробити не може — вільного житла немає. На жаль, у деяких містах ці процеси зовсім неконтрольовані і це величезна неповага до військових. Але я хотів би зазначати, що у кожному місті, попри увесь негативний досвід, завжди знаходилася людина або група людей, які нам допомагали. Тому світ не без добрих людей, але, на жаль, у мене складається суб’єктивне враження, що ці хороші люди у меншості. І військові справедливо скаржаться на високі ціни за оренду. Це огидно, бо нам здається, що ми захищаємо цих людей, а вони цього зовсім не цінують», — каже військовий.

Недобрі погляди та культура сприйняття військових

За словами Козінчука, ще за часів АТО у 2015 та 2016 роках до українських військових було дуже гарне ставлення у мешканців Луганської області та значно гіршим у жителів Донецької.

«Все залежить від культури виховання та переконань. Тоді ми приїжджали у містечка та села, і в місцевих магазинах були фактично єдиними у кого водилися гроші. Купували не пиво, цигарки чи якесь бухло, а продукти, засоби гігієни, місцевих дітей пригощали печивом та цукерками. Так от, у Донецькій області продавчині цим були страшно не задоволені, їм би хотілося, щоб було навпаки. А зараз ми не можемо якось це змінити, сказати людям: ставтесь до нас добре», — констатує військовий.

Андрій Козінчук запевняє, що його підрозділ має чітке правило: не займатися самозаселенням на контрольованій території.

«Якщо це неконтрольована територія або „кіл-зона“ то там ухвалюємо рішення заради виживання — зривати замки, заходити до підвалів, погребів. Житлові будинки там наполовину знищенні або знаходяться у занедбаному стані. Як не крути, але нам дуже не вистачає сприяння з боку місцевої влади та населення. Більша частина коштів, які зароблять військові витрачається саме на оренду житла. А воно слугує лише місцем, де ти можеш помитися, поголитися, випрати речі, трохи відпочити і вранці знову на роботу, в окопи», — підсумовує Андрій Козінчук.

Борщі від господині та гроші, що «печуть ляшку»

Сергій Курганов, рієлтор-практик та гендиректор рієлторського об’єднання розповідає, що з початком війни оренда житла суттєво подорожчала саме у західних регіонах країни.

«Здавалося в оренду все. Подекуди „халупу“, яка і 200 доларів не коштує здавали за 1000-1200 доларів у місяць. Хоча були такі громадяни, які впускали у своє житло переселенців лише за комірне або ж і зовсім безкоштовно дозволяли пожити. Було багато квартир, власники яких зменшували ціну до певного мінімуму. Так і з орендою житла у прифронтовій зоні — все залежить від характеру та совісті власника нерухомості», — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов.

Колеги рієлтора, які зараз воюють на фронті розповідають, що у них не було таких випадків, щоб бійцям доводилося платити за житло у прифронтовій зоні 30 тисяч гривень.

Навпаки одному з напрямків, власниця двох приватних будинків, які розташовані поруч, впустила наших військових у вільний будинок і навіть ще їжу для них готувала. Хлопці лише вчасно постачали продукти. Така була домовленість. Бійці періодично щось замовляли з меню господині і жили повністю безкоштовно.

«Звичайно, що хтось серед військовослужбовців, може собі таку розкіш за 30 тисяч дозволити, якщо звик жити у гарних умовах і гроші трохи „ляшку печуть“. Такі винаймають окреме житло, але це скоріше виключення, ніж масове явище. Чув, що багато військових наймають собі житло, але не за такі шалені суми. Або ж до чоловіка-військового приїжджає дружина і вони на тиждень винаймають квартиру не за всі гроші світу», — додає рієлтор.

Один фіксується, а миється цілий взвод

За словами експерта, військові винаймають житло і у Києві, але для однієї особи — це доволі рідкісні випадки. Зазвичай, це пара — хлопець та дівчина, які обоє служать в ЗСУ. В середньому бюджет становить від 10 до 15 тисяч гривень.

«Бувають і кумедні випадки. У нас по договору орендував однокімнатну квартиру в Києві один військовослужбовець за 12-13 тисяч в місяць. Але по витратах води, ми встановили, що там напевно мився та відпочивав увесь його підрозділ. За місяць по показниках лічильника він витратив під 45 „кубів“ води, Там ще в квартирі стояв бойлер і електроенергії теж чимало „накрутило“. Довелося робити зауваження», — підсумовує Серій Курганов.