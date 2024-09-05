Без світла 20 годин на добу: коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Експерти назвали найгірший сценарій для енергосистеми України. Однак, кажуть, що такий розвиток подій малоймовірний.

Чи вдасться відновити енергетику до зими, що буде з відключеннями світла восени, чи є загроза блекаутів в Україні та коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи, розповіли юристи в ексклюзиві TSN.UA.

Ситуація в енергосистемі

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. У ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Впродовж останнього тижня графіки відключення електроенергії діють протягом 24 годин на добу, часто із застосуванням світло-сірих зон. Однак вже від наступного тижня ситуація може покращитись.

Таку заяву зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ24. За його словами, на відключення електроенергії наступного тижня вплинуть два фактори: відновлення високовольтних мереж, яке має завершитись до вихідних, та відновлення енергоблоків після атак ЗС РФ.

"Я сподіваюсь, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень. За такої ж погоди, як ми наразі маємо, чи схожої. А, можливо, в певні дні й не буде відключень взагалі."

Наслідки ворожої атаки

Атака РФ на українську енергосистему 26 серпня погіршила ситуацію зі світлом. Однак, щодо прогнозів на вересень та жовтень, то на думку директора спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, результати обстрілів не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії.

Зазначимо, прогнози на перші два місяці осені-2024 будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів, а прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії. Експерти зазначають, що план працював, генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що від 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти, зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози погіршилися.

Що буде зі світлом взимку?

Щодо зими, то прогнози теж не радують. Фахівці кажуть, що за оптимістичним сценарієм можливі відключення світла до 12 годин на добу. Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період залежно від розвитку подій.

"За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.”

20 годин без світла?

А за найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

"Великі надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту у США українська делегація досягла домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн. Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії".

Коли і чому повернули графіки?

Нагадаємо, в Україні повернулися до планових і екстрених відключень світла 26 серпня. Тоді російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж "шахедів". Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру. По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні. Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень. 5-ть та 6-ть черг – це екстрені відключення, у цих випадках графіки не працюють. Ба більше, інколи для графіку 4-х черг відключень може бути ситуація, що у світло-сірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Як Україна захищає енергосистему?

Примітно, що під час наймасштабнішої атаки на українську енергосистему 26 серпня, Росія вперше застосувала ракети для ударів по електропідстанціях. Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» повідомив прем’єр-міністр Денис ШмигАль. Очільник Уряду також відзначив ефективність вже збудованих на об’єктах передачі електроенергії захисних споруд 1-го і 2-го рівня.

Тактика ворога

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що тактика ворога, яку він готував з літа – нарощувати удари по енергетиці України восени і до зими. Та інформаційно хитати суспільство. Однак підкреслив, що Україна має свою стратегію дій, лише частина з якої вже дещо здивувала Росію. Експерт із питань ЖКГ Олег Попенко в коментарі ТСН.ua також звернув увагу, що 26 серпня росіяни били ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися вразити Київську ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні.

Попенко вказав, що пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень світла у довгостроковій перспективі.

Чи покращиться ситуація в енергосистемі?

Примітно, що народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, що енергосистема України повернеться до режиму роботи, який був до 25 серпня. Нардеп повідомив, що на початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Втім, на даний момент ця проблема вже вирішена. Про це Нагорняк повідомив в ефірі Новиги.LIVE.

Нагадаємо, як сказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії.

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