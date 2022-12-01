Без світла, але із заповненими полицями: як магазини працюють та чи вплине це на ціни

Українські магазини намагаються призвичаїтися до відключень електроенергії. Хоча генератори, за даними асоціації рітейлерів, нині мають лише близько 15% маркетів. Втім, такі прилади не дають змогу забезпечити повноцінну роботу мереж.

Як магазини зберігають свою продукцію та як призвичаїлися до відімкнень - у сюжеті ТСН.

Олександр прийшов до гіпермеркету за ковбасою та курятиною. Продукти бере, не розпитаючи, як зберігаються під час відімкнення світла. Щоб закупили генератори потрібна чимала сума. Магазини, що таких приладів не мають, вимушено тимчасово призупиняюь роботу. "Ми також порахували. щоб закупити генератори, то це така сума - 700 млн грн. Вона дуже скромно порахована", - каже голова правління асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

У маркеті, до якого ходить Олександр, генератор є. Але за його допомогою здебільшого освітлюють залу та забезпечують роботу кількох кас.

"Збитки шалені. Залежно від кількості годин відключення електроенергії - може бути і 30% від товарообігу, і 40%. Не працюють всі каси, а тому ми не можемо всіх клієнтів обслужити. Є проблеми з інтернетом,з банкоматами. Не можуть оплатити картками, наприклад", - каже керівниця гіпермаркетом Тетяна Герасимова.

Але навіть у години темряви продукти, кажуть, у них не псуються. Щойно зникає електроенергія, то вітрини, до прикладу, з молочкою закривають спеціальними фіранками. На полицях ще й розкладають пляшечки із хладогеном. Також щогодини вимірюють температуру в камерах. "Коли я бачу 8, то це критичнро.Терміново потрібно знімати товар з вітрини", - каже Тетяна Герасимова.

Рибу із акваріумів теж дістають, бо коли зникає світло, то в акваріумах вже немає кисню. "Ми можемо протриматися годину-дві і починаємо розробляти цю рибу, а також викладати її на лід", - додає вона.

У магазині домашніх напівфабрикатів виготовлене не лише продають, але й виготовляють. Проте вже у значно менших обсягах, ніж раніше. Зараз кілограмів 200, бо зі світлом перебої. До воєнного часу ми виготовляли 400-450 кілограмів", - розповів керівник магазину домашніх напівфабрикатів Олег Лисенко.

Щоб бізнес не прогорів, каже керівник магазину Олег Лисенко, вони придбали генератор. Обійшовся у 58 тисяч гривень. Його гудіння дошкуляло деяким мешканцям, бо маркет розташований на першому поверсі житлового будинку. Саме тому довелося змайструвати спеціальний захисний бокс. Втім, невдоволені все одно лишилися. Натомість Олег Лисенко виправдовується, що без генератора в цеху не обійтися. Адже від електроенергії залежить, до прикладу, робота камер шокової заморозки та холодильників.

"Якщо у нас довше ніж на 4-5 годин буде пропадаьти світло, то продукція наша буде розморожуватися. Генератор - річ не дешева. Щоб працював, щодня витрачають чимало коштів. Коли у нас не було світла, то десь півтори тисячі гривень", - пояснив Олег Лисенко

І в магазині, і у гіпермаркеті запевняють: поки ціни на продукцію не піднімали. Економіст Олег Пензин пояснює, що від радикальних зміни прайсів виробників та маркети передовсім стримують низькі доходи населення. "Безперечно, виробник дуже б хотів підняти ціну, покрити все за рахунок нас з вами. Він цього не зробить з однієї причині, бо її просто ніхто не купить", - каже Пензин.

Пробоюються виробники й конкуренції з боку більш дешевого імпорту. Хоча об'єктивні умови зростання цін внаслідок відімкнень дійсно є. Тож здорожчання таки відбуватиметься щомісяця. Зокрема, на овочі, м'ясо, яйця, крупи та хлібобулочні вироби. "Але воно не буде настільки великим, щоб ми так різко це відчули. Пару відсотків, напевно, точно це додасть",- прогнозує він.

Але це до того, що більшість харчів протягом року і так здорожчали. Зокрема, через тривалу окупацію деяких територій та знищення рашистами підприємств і полів. Здорожали на 34% хліб, 44% - риба. 81% - яйця, овочі - 78%.

Що ж до дефіциту харчів через проблеми з електроенергією, то його не буде. А от скорочення асортименту - можливе. Зокрема, це стосується продуктів, що не потребують глибокої заморозки та консервування.

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