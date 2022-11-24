Без світла, без зв'язку, а подекуди і без води: як Київ намагається впоратись із блекаутом

Попри цивілізаційний колапс, кияни налаштовапні оптимістично. Кажуть, що готові стояти кілометрові черги до бювету чи за пальним, аби тільки швидше перемога!

Без світла, без опалення, без зв'язку, а подекуди і без води: після вчорашніх обстрілів - Україна вкотре лишилась без переваг цивілізації. Понад добу так живе вже більша частина нашої країни.

Як незламна столиця намагається впоратись із блекаутом – у вечірньому випуску ТСН за 24 листопада.

Перше, що кидається в очі – світлофори які не регулюють дорожній рух.

Багато заправок через вимкнення електроенергії також не працюють. А біля тих, де табло все ж блимає, скупчуються затори.

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Насправді, за словами працівника АЗС, причина цих черг – у нас самих: "Паніка штучна. У нас є пальне. Ціни піднялись не сьогодні, не вчора. Раніше. Сьогодні всі багато чого помітили".

Друга за популярністю – вода.

Люди кажуть, що стоять у чергах до бюветів близько години.

"Майже свята вода. Ну як чого? Джерельна ж", - каже киянка Олена.

До бюветів ніхто без черги не проходить, усі культурно стають і чекають. Люди чемні. Розуміють, що ситуацію не змінити.

Купити ж продукти – кому як пощастить. Багато супермаркетів зачинені. А от маленькі магазинчики товари відпускають, але лише за готівку. І от маленький лайфхак - де її взяти. Банкомати працюють у метро. Тут же можна підзарядити телефони.

Напевно, метро досі найнадійніший транспорт. Бо із наземним транспортом ситуація складніша. Автобуси і маршрутки курсують. А от частина трамваїв у Києві уже добу як чекає струму.

Попри цивілізаційний колапс, кияни налаштовапні оптимістично. Кажуть, що готові стояти кілометрові черги до бювету чи за пальним, аби тільки швидше перемога!

Нагадаємо, Київ понад добу залишався без водопостачання через російські ракетні обстріли. Містяни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних потреб. Люди набирали воду навіть зі стічних труб багатоповерхівок.

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