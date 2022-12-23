Яка ситуація в Україні з електропостачанням: як живуть українці в Києві, Дніпрі, Одесі та інших містах

Українці намагаються вижити без світла, води та тепла у населених пунктах, інфраструктура яких постраждала від російських атак. Люди вдаються до лайфгаків, аби хоч трішки полегшити свій побут.

Яка ситуація в найбільш постраждалих від дій ворога містах: Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві, йдеться у сюжеті ТСН.

Ситуація у Дніпрі

У Дніпрі є рекордсмени останнього блекауту в місті. Без світла деякі будинки були 5 діб, без тепла та води майже дві. Місцева жителька Ірина каже, що найтяжче було без зв'язку, бо не могла працювати. Однак, згадує, підтримка сусідів робила дива.

"У нас сусід на першому поверсі на другий день відсутності світла написав в домовий чат, що має генератор і щоб люди підходили, кому треба зарядись. У нас був свій Пункт незламності. Кілька годин всі стояли і спілкувались, такий настрій був. Переживемо", - розповідає місцева жителька Ірина Руденко.



Коли п'ять діб немає електрики, у голові світлішає, жартує пані Ірина і показує запаси води і власноруч зроблені світильники. Лайфгак підгледіли в інтернеті. Придбали діодні лампи та батарейки. Вийшло дешево, в межах 30 гривень, і яскраво.



Більшість котельних і насосних станцій у Дніпрі працюють. Втім бувають аварійні зупинки через відсутність електрики. Тож усім радять мати стратегічний запас води. А от опалення обіцяють вберегти.

"Цього року, вперше, враховуючи таку складну ситуацію, почали додавати спеціальний розчин в систему опалення для того, щоб на випадок повного блекаута у нас не повторився Алчевськ", - сказав заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Готові до блекаутів і лікарі Дніпра. Усі забезпечені генераторами та запасом палива щонайменше на місяць. З електротранспортом складніше. Від останнього масованого обстрілу 16 грудня, він на маршрути не виходив. Навіть рейки встигли поіржавіти. Вчора тролейбуси і трамваї частково вивели у години пік.

Ситуація в Києві



У столиці ситуація із комунальними благами зараз одна із найскладніших. Ворог пошкодив у місті понад 60% трансформаторів. Через це окремі райони по кілька діб без світла. Його найчастіше вимикають аварійно, тож про чіткі графіки мова не йде. Відсутність електрики натомість тягне за собою відсутність води, опалення, інтернету та зв'язку. Чимало людей ходять до пунктів незламності. У КМДА не виключають - ворог може продовжити обстріли і занурити місто у суцільну темряву. У цьому випадку працюватиме лише критична інфраструктура та лікарні, бювети та Пункти незламності. А от метрополітен - не функціонуватиме – замість нього запустять автобуси.



Найскладніше – кажуть, із системами опалення. У випадку форсмажорів розглядають варіанти, коли у них циркулюватиме або холодна вода, щоб труби не замерзли. Або воду із них тимчасово просто зіллють. Людям же радять мати запас води, за можливості заряджати акумулятори.

Ситуація в Одесі

Триденний блекаут, відсутність світла, води, тепла та перебої зі зв’язком. Три тижні тому Одеса пережила найважчий за наслідками ракетний обстріл. Дві третини енергетики було втрачено. В місті повністю зупинився електротранспорт, а єдиними острівцями стабільності стали Пункти незламності, де люди могли обігрійся та випити чаю. Той важкий час змінив одеситів, згадує одеська студентка Іванна.



"Люди крутились між собою, один одному допомагали. Приносили зарядні пристрої, проводки різні. Тобто щось придумували. Це взагалі вражало", - каже дівчина.



Одесити, розуміючи, що обстріли можуть не припинятися, почали готуватися до життя без комунальних благ.



"Ну маємо запаси води про всяк випадок. Справляємося, є свічки. В темряві діти бояться, але біля нас", - каже місцева жителька.

Нині світло зникає лише на кілька годин, а не діб. Воду і тепло вдалося повернути. Робота теплопунктів – нині головний пріорітет, кажуть в одеській мерії. Зараз стабільно працюють усі півтори сотні великих та малих котелень. Однак влада терміново шукає по всьому світу 11 генераторів надвеликої потужності для резервної роботи великих міських котелень. Чотири вже знайшли.

"Буде тепло, ми налагодимо усе інше, тому що і водопостачання можна альтернативно, можна водовозками на крайній випадок везти, а якщо не буде тепла - це катастрофічна ситуація", - сказав заступник міського голови Одеси Олег Бриндак.

Ситуація в Харкові

У Харкові фактично усі оселі знову зі світлом. Його, щоправда, регулярно вимикають. Втім найчастіше, кажуть місцеві - за графіком. Дещо складніше із водою - вона поки не скрізь. Підключають комунальники переважно будинки, де на стояку живуть усі люди. Аби точно переконались, що труби не розірвало і нікого не затопило.

Найгірша ситуація наразі на Салтівці. Після російських обстрілів там лишилось чимало пошкоджених будинків. Вони наразі повністю відрізані від комунальних благ. Люди лише зрідка навідуються туди, аби перевірити, чи уціліло їхнє майно.

Ще 50 будинків, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів - не підключили до опалення. Понад 2 тисячі людей звідти місцева влада розселила у гуртожитки. Втім є й такі, що вирішили лишитися у своїх квартирах.

"Або газ включаємо, духовку там…Якщо щось на кухні готуєш, то там перебуваєш. А так - обігірівач, ну а якщо світла немає, то нічим", - каже місцева жителька.

Складніша ситуація, кажуть, у деокупованих районах області. Втім і там станом на зараз вдалося повернути світло у понад 80% будинків.

Ситуація в Миколаєві

Півмільйонний Миколаїв без повноцінного централізованого водопостачання живе майже 9 місяців. Окупант підірвав труби, які постачали воду із Дніпра. За місяць після цього вода із кранів таки потекла, але вже підсолена. Її можна використовувати максимум для технічних потреб. Чому – на прикладі видно на заіржавілих кранах у квартирах.

Через те, що вода солона – часто бувають прориви.

Уже невдовзі водопостачання прісної води у місті сподіваються відновити. Водночас зі світлом та опаленням, кажуть, у Миколаєві відносно стабільно. Електрику вимикають по графіку, тепло є у більшості районів. Люди до комунальних негараздів ставляться із розумінням. Певні, після перемоги – звичний комфорт у оселі повернеться.

Лайфхаки виживання! На які вигадки штовхає темрява українців

Ситуація з електроенергією в Україні

Дефіцит потужності в українській енергосистемі станом на 23 грудня дещо зменшився, але залишається суттєвим. Внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

Кабмін наказав усім обленерго України до 31 грудня виправити порушення у свої роботі.

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