Без світла, води та газу: як виживає розбомблене росіянами село на Запоріжжі

Без світла, водо-постачання та газу. Навіть за таких умов у селі Успенівка, на Запоріжжі, залишаються майже чотири сотні жителів – до повно-масштабного вторгнення їх було близько тисячі. Не полишають своїх господарств і фермери. Попри постійні обстріли, обробляють поля, збирають пшеницю, ріпак, соняшник, а разом із ними й уламки ворожих боєприпасів. Єдина заправка в селі зруйнована, потрощено навчальні заклади. Працюють лише дві крамниці.

Як там живуть люди бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес.

"На оброблених від буряну полях добре видно нерозірвані боєприпаси. Разом із працівниками фермер Олександр Каліберда їде шукати їх", – розповідає кореспондентка.

А ось тут лежить касетний снаряд – він вже здетонував, тому загрози не становить.

"Чисто по території господарства, два гектари огорожено забором, це було шість прямих прильотів, це були ураган касетний і три із града", – ділиться фермер.

Від лютого 2022-го року фермер не покидав свого господарства – попри обстріли окупантів, цьогоріч тут зібрали непоганий урожай ріпаку та пшениці, чекають коли дозріє соняшник.

Єдина розмінована дорога до села тоне у багнюці під час дощів. У непогоду не виїхати, ні в'їхати.

Єдина розмінована дорога до села тоне у багнюці під час дощів Фото: ТСН

У Пологівській адміністрації кажуть: щойно обстріли зменшаться, зроблять ремонт. Поки ж немає сенсу. У селі досі залишається майже половина жителів. Це близько чотирьох сотень людей. Вже другий рік вони живуть без газу, світла та води, тому що трубопроводи розтрощив ворог. Рятують колодязі.

Фермери качають воду з водонапірної вежі та розвозять людям.

"До незручностей люди звикли, кажуть, аби тільки не обстрілювали. Біля будинку пані Галини навесні окупанти вдарили авіабомбою. Жінка поралась у сараї з козами – там і впала. Дах будинку знесло, вікна потрощені", – розповідає кореспондентка ТСН.

Як виживають люди у селі Успенівка на Запоріжжі Фото: ТСН

Їхати звідси пані Галина не хоче. Потрощену хату відремонтували. На подвір"ї- кози, кури та великий город. Жінка ще й доглядає за сусідськими бджолами.

Поки Успенівка не потрапила у перелік сіл, де розпочали примусову евакуацію. Жителі тримаються завдяки городам. Економлять воду. Ввечері вмикають ліхтарики та запалюють свічки. І твердо вірять: захисники відженуть ворога подалі, тоді тут і електромережі відновлять, і газ з водою підведуть.

Нагадаємо також і про наслідки ворожої ракетної атаки по Запоріжжю вранці 8 вересня. У місті в 30 багатоповерхівках та трьох навчальних закладах вибиті вікна.

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