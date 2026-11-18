Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує на використання президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним свого визначального впливу для посилення тиску на Москву та досягнення припинення війни.

Про це міністр заявив на пресконференції 18 листопада, повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Сибіга сказав, що партнери України поінформовані про позицію Києва щодо бачення завершення війни, безпекових гарантій та формування безпекового ладу після її закінчення. За словами міністра, Україна вже донесла до партнерів своє бачення щодо цих питань.

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«І всі сторони мають розуміти, що без України жодні рішення ухвалити просто неможливо», — сказав очільник МЗС.

Він також наголосив на важливості того, щоб результати зустрічі не створили у Путіна хибного уявлення про можливість повернення до періоду розподілу сфер впливу.

«Тональність має бути інша. Тиск. Тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася. Тому що це в інтересах саме глобальних, а в інтересах цих країн — відновлення стабільності, відновлення справжнього і тривалого миру на європейському континенті», — висловився Сибіга.

Дата публікації 15:20, 18.11.26 Кількість переглядів 10 Сибіга назвав очікування України від саміту Сі, Трампа та Путіна

Що відомо про зустріч Трампа, Сі та Путіна

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС відбудеться тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі. 18 листопада лідери вже прибули до Китаю: Сі порушив протокол і особисто зустрів Трампа в аеропорту, а з Путіним провів понад двогодинні переговори, де сторони заявили про зміцнення партнерства та обговорили війну в Україні. Також президенти США та Росії вперше перетнулися перед церемонією спільного фотографування й потиснули один одному руки. Формат їхньої окремої двосторонньої зустрічі наразі залишається під питанням.

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Чітко узгодженого порядку денного для тристоронніх переговорів досі немає. Очікується, що Трамп зосередиться на скороченні ядерних озброєнь, війні в Ірані та на Північній Кореї, тоді як Путін розраховує порушити тему завершення війни в Україні.

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