Без вагань кинувся на порятунок: у Херсонській області чоловік витягнув з крижаної води двох дітей

Без вагань кинувся на порятунок: у Херсонській області чоловік витягнув з крижаної води двох дітей

Троє дітей під час прогулянки на Дніпрі провалились під лід.

У Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води двох дітей, які тонули на Дніпрі. Його планують номінувати на премію "Герой-рятівник року".

Про це 4 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Двоє братиків та їхня сестра вирішили прогулятись по замерзлому Дніпру, проте вони провалились під кригу. 11-річна Мирослава згадує, що вони вирішили перевірити, наскільки крига на річці міцна, а потім провалились під воду. 9-річний Євген зміг вибратися з води і побіг по допомогу. Він повідомив про все бабусі і та викликала рятувальників.

Те, що діти провалились під кригу помітив 42-річний охоронець яхт-клубу Василь. Він не вагаючись, обкрутився мотузкою і кинувся на порятунок.

В Херсонській області троє дітей провалились під кригу і ледь не загинули | Новини України

"У мене діти однолітки потерпілих. Тож не було часу навіть думати про щось. Мені допомагали небайдужі перехожі. Узяли мотузку, витягли спочатку дівчинку, лід провалився під мною, але я дістав і хлопчика", - розповідає рятівник дітей Василь Карнаухов.

Чоловік таки витягнув на поверхню 8-річного Давида. У дитини вже не було пульсу, проте рятувальникам та медикам вдалось врятувати дитину. Василь Карнаухов ж також захворів після того, як провалився під лід, рятуючи діток.

"Очищали дихальні шляхи, штучну вентиляцію легень проводили. У роті була крига. Але серце хлопчика вдалося запустити і його шпиталізували у реанімацію", - розповів працівник ДСНС у Херсонській області Дмитро Долженко.

Медикам вдалось врятувати дитини. Зараз хлопчик у середньому стані тяжкості.

Про небезпеку на воді дітей попереджають постійно, кажуть у місцевій школі. Але малечу все одно тягне до води як магнітом, каже директорка Олешківського академічного ліцею "Ерудит" Вікторія Сушко.

Рятувальники вражені діями охоронця Василя Карнаухова та хочуть номінувати чоловіка на премію “Герой-рятівник року”.

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