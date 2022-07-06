Без військкоматного рабства, але з новими сюрпризами: що нового підготував Генштаб українцям

Військкоматного рабства не буде – після втручання президента, Генштаб скасував документ про видачу дозволів, без яких військовозобов'язаним українцям заборонялося залишати межі області, де вони проживають. Ця ініціатива викликала неабиякий переполох у суспільстві. Та заразом з'ясувалося: це ще не всі сюрпризи воєнного часу.

Що вирішили після наради Зеленського з військовими, та коли жінкам таки доведеться стати на військовий облік, йдеться в ТСН.

Через чотири місяці повномасштабної війни у Генштабі згадали про досі чинний закон від 1992 року "Про військовий ообв'язок", який забороняє військовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу військкоматів. Або, як їх нині називають, територіальних центрів комплектування.

Від такої новини у соцмережах відкрились ворота пекла. Спантеличені українці намагались второпати, чи означає це, що їх тепер завертатимуть на блок-постах, коли вони їдуть з передмістя до столиці на роботу, наприклад. В очікуванні роз'яснень вправлялись у жартах. Меми зображували керівників військкоматів як тих, хто зірвав джек-пот. Нарешті з'явилось роз'яснення, яке нічого не роз'яснило, крім одного: у межах області нібито можна переміщатись без дозволу. Головнокомандувач Валерій Залужний дав зрозуміти: це не помилка і не жарт.

"Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний опублікував і сам порядок, з якого було ясно приблизно нічого, крім одного: дозвіл видається на 30 днів. При цьому у центрах комплектування, тобто військкоматах, куди звернулась ТСН, гадки не мали, що вони мають такі дозволи видавати. Питання посипались і до Офісу президента. Президент Зеленський мусив втрутитись особисто.

"Провели сьогодні ще одну нараду з цього питання. Ми розібрались. Це рішення буде відмінено", – запевнив глава держави.

Після цього засідання головнокомандувач Валерій Залужний написав: документ насправді стосувався внутрішньої роботи центрів комплектування і обмежень свобод українців не стосувався. Але його все одно скасували і відправили на доопрацювання.

Та декому з нас усе ж доведеться навідатись до військкоматів. До 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки із переліку 14-ти професій, який затвердили ще торік. Потім пообіцяли перелік скоротити, але з того часу справа не рушила.

"Там дуже цікавий перелік професій. Є і бібліотекарі, і викладачі музикальних шкіл, і журналісти. Немає бачення, що буде робити людина з такою професією робити в Міністерстві оборони і чим зможе допомогти нашій країні. Залужний казав, що ми дійсно скоротимо перелік з 14-ти основних напрямків до 6. Однак на сьогодні це скорочення не відбулося. І всі ті статті в Інтернеті, де пишуть, що майже 70% жінок в Україні будуть військовозобов’язані – це не фейк, це абсолютна правда", – розповідає юристка Поліна Марченко.

Після 1 жовтня жінкам з цього переліку, які не стали на облік, загрожує штраф. Якщо в Генштабі до цього часу не зроблять роз'яснень, скандал може повторитись.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обмеження для військовозобов'язаних. Він закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень і пообіцяв "розібратися" з цим питанням.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний скасував скандальний документ.