Без води, світла і під обстрілами: як Росія знищує місто на Запоріжжі та що кажуть його жителі

Місто Гуляйполе в Запорізькій області розташоване лише за 7 кілометрів від ворога, а тому його постійно обстрілюють окупанти. Люди тут живуть без світла, газу, проте не хочуть переїжджати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

В Гуляйполі осередком цивілізації є "Пункт незламності"

Осередком цивілізації в Гуляйполі є місцевий "Пункт незламності". Це єдине місце, де є електрика. Тут завжди тепло, дров'яні котли працюють від генераторів, в душових - гаряча вода. Ці елементарні зручності тепер для жителів Гуляйполя - розкіш. Комунікації в місті ще півтора року тому розтрощили росіяни і відновити їх поки неможливо через постійні обстріли.

"Пункт незламності" в Гуляйполі

74-річний Іван приїздить сюди двічі на тиждень. Від його дому до цього куточка цивілізації - близько кілометра.

Пральні машинки тут не зупиняються ні на хвилину. У великому холі є мінікав'ярня, вона ж продуктовий магазин, де можна взяти продукти.

"Пункт незламності"

"У нас є телебачення, тобто люди приходять поспілкуватися, попити каву, трохи розвіятися", - каже волонтер "Пункту незламності" Михайло Матвієнко.

Жителька міста Ірина під час війни самотужки навчилася перукарській справі - і тепер стриже і фарбує місцевих. Вона не покидає місто, бо доглядає стареньких батьків.

"Пункт незламності" в Гуляйполі

Що кажуть жителі Гуляйполя та чому не покидають місто

В таких умовах тут живуть зо дві тисячі людей – це вшестеро менше, аніж до повномасштабного вторгнення. Живуть, жартують, як у пустелі - воду привозять рятувальники. Замість ламп - ліхтарики і свічки. Командир відділення 19-ї ДПРЧ Олександр Ковальов родом із Гуляйполя, каже, росіяни просто знищують його рідне місто.

В місті побиті вікна і потрощені дахи чи не у всіх приватних обійстях. Будинок пані Ніни, де замість скла - плівка, не виняток. Проте виїжджати жінка не хоче - на подвір'ї у неї качки, гуси та кози. Їхнім молоком ділиться з сусідами, а ті пригощають фруктами. Жінка вже закупила дрова, а міська влада обіцяє допомогти з паливними брикетами.

Деякі люди навіть переїхали до підвалів багатоповерхівок, бо і безпечніше, і тепліше. Міськрада облаштувала житлові укриття з буржуйками та генераторами. Жодної дитини в місті немає, тож чи не найбільше жителі Гуляйполя мріють про перемогу і повернення до міста дітей та онуків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 за 15 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району.

Читайте також: