Без змови не обійшлося: хто організовує мітинги антивакцинаторів та до чого тут містичний 25-й кадр

Без змови не обійшлося: хто організовує мітинги антивакцинаторів та до чого тут містичний 25-й кадр

Мітинги противників щеплення проти коронавірусу відбулися у великих містах України.

Сотні, а за різними оцінками, навіть тисячі українців цього тижня протестували проти вакцинації та карантинних обмежень.

Про це 7 листопада ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Головний пікет відбувся в Києві, навпроти Верховної Ради. Антивакцинатори скандували перед парламентом і перекривали дороги в урядовому кварталі, чим допікали до живого заблокованих водіїв.

А у Запоріжжі дійшло навіть до реальних сутичок. Правоохоронець повалив на землю та ударив мітингувальника. І тепер вже щодо самого копа поліція проводить розслідування.

Схожі, але вже нечисленні мітинги відбулися ще у кількох містах країни. В принципі - меседж в усіх один:

там і про всесвітню змову щодо коронавірусу,

і про недосконалі вакцини,

і обурення карантинними обмеженнями, які нібито порушують всі можливі і неможливі закони і норми Конституції.

Так, принаймні, заявляли на найбільш людному мітингу на площі Конституції у столиці. І з цими пікетниками були солідарні навіть деякі колишні та чинні нардепи.

Associated Press

Напередодні Інтернетом ширилися оголошення щодо участі в мітингу: "Оплата готівкою. 820-900. За кожного друга + 30 гривень". Гроші за розповсюдження найбезглудніших максимально ідіотичних теорій ще ніколи не платили так массово.

Створений за місяць до масового антиковідного пікету в Києві спеціальний телеграм-канал розповсюдив шаблони майбутніх агітанційних банерів. А вже у день мітингу розмістив професійно змонтовані ролики про так зване "народне єднання проти ковід-фашизму". На відео присутній так званий 25-й кадр – у коротких спалахах демонструється фото реальних нацистських розстрілів.

"Загроза є в тому, що людьми маніпулюють", - зазначив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун.

За дуже дивним "збігом", все під копірку відбулося і в Молдові.

"Ми тепер визначили, що за тими акціями, які дуже подібні, стоїть, в першу чергу, релігійна організація Московського патріархату", - зазначив Віктор Ягун.

Хто організовує антивакцинаторський рух в Україні | Новини тижня

Associated Press

Якщо конкретно про Україну, каже, то це організація "Миряни", яку благословив Онуфрій "захищати права церкви Московського патріархату".

"Дуже багато акцій, які потрібно здійснювати під прикриттям тих чи інших організацій, здійснюються через структури Московського патріархату. Вони контролюються спецслужбами Росії, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні. І в Молдові", - наголосив Віктор Ягун.

РНБО України навіть окремо розвідала, що "суттєву роль у розповсюдженні ідей антивакцинаторства відіграє одна із церков".

Про щось схоже натякають й в Посольстві США в Україні. Там теж стежили за антиковідним пікетом у Києві та зафіксували від окремих мітингарів чіткі повідомлення... Луб'янки, де антивакцинаторам не співчувають, а сліпо використовують.

Associated Press

Один з організаторів мітингу в столиці Остап Стахів сказав: "Я радію, що я гонимий за правду в ім'я Всевишнього Бога". Як вакцина протирічить служінню Всевишньому, пояснити явно не може. Тому швидко переключається зі Святого Письма на текст Конституції. Божиться, що захищає Основний Закон держави від беззаконня пандемії. Досі чоловіка помічали здебільшого у Львові. Там у нього імідж людини, що влаштовує проплачені мітинги і якій все одно за Бога вони чи чорта. Лиш би платили. І от за це справді постраждав - колись його кинули у смітник та облили зеленкою.

Associated Press

Ніхто не стверджує, що серед великої кількості протестувальників були виключно ідеологи "русского мира" чи "мітингарі-заробітчани". Одна справа - хто організував. Інша - хто прийшов. Звісно, були й ті, хто реально боїться вакцинуватися з різних причин. І от тут потрібно не хейтити їх, не тролити про всесвітню змову. А турботливо пояснювати. Саме вакцина - поки єдиний безальтернативний спосіб хоч якось вбезпечити самого себе, свою дитину, своїх батьків. Але якщо люди без масок, без дотримання соціальної дистанції, без дезінфекції і не щепленні зберуться разом, то страшний не стільки мітинг проти вакцини і за російські фейки, а те що він закінчиться, люди розійдуться - розносити вірус COVID.

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