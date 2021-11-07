Безальтернативні ліки: як і де в Україні виробляють кисень для COVID-хворих

Безальтернативні ліки: як і де в Україні виробляють кисень для COVID-хворих

Через регламентні роботи на заводах в Україні спостерігався дефіцит кисню.

У лікарнях із киснем, який потрібен для COVID-хворих, у регіонах не так райдужно, як про це звітують у Києві. В Україні не працювали одразу два великі заводи, які виробляють кисень. Їх закривали на регламентні роботи.

Чи справді була змова заводів, які виробляють найголовніші нині ліки, 7 листопада ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Кисень, по суті, безальтернативні ліки, що рятують уражені "ковідом" легені. Вірус буквально зупиняє їх природню здатність видобувати О 2 з повітря. Вдихати - вдихаєш, але в кров нічого не потрапляє. Ефект - ніби на шиї затягується зашморг. Як сильно він затягнувся на "ковідній" жертві - описують терміном сатурація. Нижче 94% - людині буде дуже зле, а доходить і до 30%. Тож штучно видобутий кисень раптом став найдефіцитнішим товаром.

У Калуші Івано-Франківської області на хімічному заводі ТСН.Тиждень показали, який колір має зазвичай невидимий кисень. Більше того, навіть налили його у 5-літрове відро.

ТСН.ua

Керівник цеху розділення повітря Михайло Кизинишин розказав, як цей супер-дефіцитний медичний кисень роблять із повітря:

"Увесь процес розділення повітря починається із всмоктування атмосферного повітря на установку. Ці гігантські витяжки всмоктують і одразу очищають повітря від вуличного пилу. Далі його стискають. Стиснуте повітря проходить очистку від вологи і частково від вуглеводів. По трубах переходить у блок розділення. Там вже проходить повністю процес", - розповів фахівець.

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Повітря, яким люди дихають, на 78% складається з азоту, лише 21% - кисень, і ще 1% - це домішки. І принцип добування простий - охолодити повітря до мінус 200 градусів, пертворивши його на рідину. А далі трохи підігріти, азот закипить уже при мінус 196 градусах і випарується. А в гігантській ємності, оповитій трубами, лишиться лише одна рідина - кисень.

Головними кисневими постачальниками в Україні є хімічні та металургійні заводи. Кисень для них – побічний продукт, для них азот головніший - О 2 лише одна складова із довгого ланцюжка виробництва хімічних сполук, чавуну, сталі. Його називають технічний.

Аби цей технічний кисень став медичним, його треба доочищати. Вимоги суворі. На 99,5% у ньому мають бути самі лише молекули кисню. І от минулого року хімічний завод у Калуші пройшов усі перевірки.

У рідкому стані кисень зберігається лише за температури -184. Його переливають у спеціально обладнані автоцистерни-термоси, бо звичайне залізо таких екстремальних температур не витримує. І розвозять Україною. В лікарнях є спецобладнання, що перетворює рідкий кисень на газ.

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В останні тижні в окремих лікарнях відчули нестачу кисню. В Одесі, коли посеред ночі закінчився кисень, медикам довелося екстрено евакуювати 43 пацієнтів до іншої лікарні.

Із 23 кисневих заводів закрились на регламентні роботи два найбільші, що забезпечували 70% потреб. Ще на одному, у Львові, навантажень не витримало обладнання. Чи йдеться тут про змову кисневих заводів? У медзакладах запевнили, що кисень хоч і став дефіцитом, але не здорожчав. Кисневу змову заводів заперечили і чиновники у Міністерстві охорони здоров’я.

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"Ми відпускаємо цю продукцію на благодійній основі. До нас зверталися і Хмельницька область, і Херсонська, і Одеська область. Зокрема, і на Київ ми поставляли, і на Львівську область. Ми виробляємо до 14 тонн на добу", - розповів генеральний директор ТОВ "Карпатнафтохім" Іван Підсадюк.

Найоптимістичніша новина в тому, що кисневу незалежність здобудуть більшість "ковідних" лікарень. Цього тижня з бюджету виділили додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій.

Ланцюжок життя, де може статися збій, нарешті зменшиться. Бо дотепер життя однієї людини залежало від роботи десятків інших - керівника заводу, машиністки кисневого цеху, водія авта з кріоциліндром, головного лікаря медзакладу, що мусить вчасно замовляти нові партії кисню, наглядача станції, що запускає найважливіші "ковідні" ліки до палати, і медсестри, що підключить кисневу маску хворому, щоб він дихав.

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