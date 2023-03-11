Безцінні артефакти: на кордоні США у росіян вилучили старожитності вкрадені в України

Вкрадені з України архелогічні артефакти - мечі ХІ-ХІІІ століття та сокира, датована третім із половиною тисячоліттям до нашої ери, вилучені американськими прикордонниками, повертаються додому. У Сполучені Штати їх намагалися переправити з території Російської Федерації, йдеться в ТСН.

Пакунки із бірками “Докази” до посольства України у Вашингтоні особисто привозять американські прикордонники. Усередині - 3 стародавні мечі та сокира. Вони прибули до аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку із Краснодарського краю Росії. Завдяки пильності американських митників, це відправлення не прослизнуло серед мільйона інших - саме стільки щодня проходить через їхні руки. “Камінь датується приблизно 3500 роком до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі відносяться до ХІ-ХІІІ століття. Особа, яка намагалася імпортувати ці предмети, відома уряду як така, що намагається робити це на регулярній основі”, - кажуть митники.

Американські експерти встановили не лише вік артефактів, але й країну, якій вони належать - Україна. Під особистий підпис посла Оксани Маркарової їх передають законному власнику.

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Скільки ці артефакти можуть коштувати у приватній колекції, американські фахівці не беруться оцінювати. “Ми можемо сперечатися, якою є їхня вартість. Особисто я вам скажу, що на них немає ціни. Вони безцінні, бо належать українській владі”, - додають прикордонники.

Голова правління спілки археологів України Євген Синиця підтверджує, вартість таких предметів може бути лише приблизна, її визначають для вивезення артефактів за кордон. Цінність же для науки і культурної спадщини важко переоцінити. “Як правило, це чималі суми. Все залежить від ступеню унікальності предмету. Від банальної коштовності матеріалів, з яких вони зроблені. Те що загальновідомо, пектораль, наприклад, її страхова вартість в мільйони доларів оцінюється. Що стосується предметів такого плану, зброя або як оця сокира шліфована, зрозуміло, що вона нижча”, - каже він.

Американські прикордонники повернули до України вкрадені росіянами археологічні артефакти

Археологічних артефактів, вкрадених росіянами, зараз дуже багато, констатує Синиця. Вони нещадно грабують музеї на окупованих територіях. Дещо викопують просто під час зведення фортифікаційних споруд на фронті. Подальша їхня доля - невизначена.

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