Безхатьки у Києві: де їх годують та забезпечують одягом

Безхатьки у Києві: де їх годують та забезпечують одягом

В більшості з цих людей - дуже схожі історії.

Пережити зиму: щороку - це справжнє випробування для безхатьків. Особливо, якщо на вулиці мороз, навіть невеликий, а переночувати - ніде. Куди можна звернутися за їжею та одягом, в яких місцях надають безплатну теплу нічліжку, та чому на вулиці воліють жити навіть ті, хто має власне житло, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 січня 2022 року.

В більшості з цих людей - дуже схожі історії. Вони роками, а то й десятиліттями живуть просто неба. Навіть невеликий мінус уночі - для безхатьків справжнє випробування. Не рідко, від того де заночуєш, залежить - чи прокинешся.

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Саме біля вокзалу облаштували один з найбільших міських пунктів обігріву. Загалом по місту таких - 44, з них 11 працюють цілодобово.

Тут пригощають гарячим чаєм та печивом. А ще - є медик, який обробить і перев’яже рани.

Ще одна нагальна потреба під час холодів - теплі речі. Додатковий светр чи шкарпетки безхатьки можуть отримати у відділеннях червоного хреста. Сьогодні на примірку прийшли троє. Наталі та Івану гардероб підібрали одразу, а от Олегового розміру ніяк не знайдуть. Загалом цей пункт відвідують зо півсотні волоцюг. Цікаво, що деякі з них - мають власне житло.

В Києві налічують від 5 до 30 тисяч безхатьків. І навіть попри морозну погоду - лише мізерний відсоток відвідує соціальні чи волонтерські пункти.

Та все ж ні на вулиці, ні в теплих кімнатах обігріву журналісти не знайшли жодної людини, яка б скаржилась на долю. Скоріше - навпаки.

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