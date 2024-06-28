Безкоштовна діагностика та медикаменти у лікарнях: як повернути гроші, якщо за це змусили заплатити

В НСЗУ кажуть, в якій формі повертати кошти вирішує сама лікарня.
На вимагання коштів найчастіше скаржаться пацієнти до Національної служби здоров'я. Лише за цей рік надійшло вже 1800 таких сигналів про лікарні по всій Україні. Однак відважуються про це говорити - не більше 10 відсотків українців, які стикаються з проблемами в охороні здоров'я. Через це за медичні послуги часто ми платимо двічі.
Як це змінити - у сюжеті кореспондентки ТСН Ірина Маркевич.
Людмила домоглася безкоштовної діагностики
У пані Людмили онкозахворювання і вона мала пройти контрольну комп'ютерну томографію. Цю послугу Національна служба здоров'я оплачує лікарні за кожного пацієнта. Але коли прийшла до Харківського обласного центру онкології з електронним направленням від лікаря - їй сказали або плати, або чекай безкоштовного дослідження вісім місяців.
"Мені сказали, що є запис через неділю при умові, що я сплачу за контрастування 2 800, так як на безкоштовний запис розписаний до кінця року", - каже Людмила.
Вона написала заяву головному лікарю онкоцентру та в Національну службу здоров'я. Після цього безкоштовне місце на КТ одразу знайшлося.
У Харківському обласному центру на запит ТСН відповіли, що відеокоментарі на цю тему не на часі, бо війна і це небезпека для адміністрації. Зазначили, що гроші за дослідження, що покриваються "програмою медичних гарантій не беруть."
При цьому у спільноті жінок проти раку "Афіна", де проводять щорічні опитування пацієнтів кажуть КТ, УЗД, мамографія - це ті дослідження, за які лікарні по всій країні постійно вимагають гроші від пацієнтів. При цьому за кожну цю послугу медзаклади звітую перед НСЗУ і отримують бюджетні кошти.
Куди скаржитися, якщо у лікарнях вимагають грошей
За цей рік до національної служби здоров'я надійшло 1800 скарг. Найпопулярніша - вимагання коштів. Але це аж ніяк не відображає реальну картину в охороні здоров'я, тому що беруться оформити свою превенцію до лікарні не більше 10% пацієнтів. Як це правильно зробити? Є 4 канали для зв'язку.
- Офіційна електронна пошта Національної служби здоров'я,
- Гаряча лінія 16 77 з ваших слів оператор зможе офіційно зареєструвати вашу скаргу.
- Онлайн запит на офіційній сторінці НСЗУ.
- Укрпошта - на фізичну адресу можна відправити лист
Тарас Стеценко аналізує запити, що надходять до НСЗУ. Щоб претензію розглянули - треба правильно подати скаргу. Вона має бути від імені пацієнта, а не родича. Треба чітко зазначити - правильну назву медзакладу, ім'я та посаду людини, що вимагала гроші, чітко з'ясувати, за які послуги просять кошти, які ліки вимагають купити в лікарні чи медичні засоби, детально описати ситуація та її дату. Це все знадобиться під час з'ясування обставин. І головне прикріпити докази.
"Доказами можуть виступати платіжні документи чеки квитанції з електронних платіжних систем це те, що нам допомагає бути певним в правоті пацієнта. Якщо тобі говорять у лікаря або анестезіолога така такса - треба принести і заплатити за це тобі звичайно ніхто ніяких документів не дасть", - йдеться у сюжеті ТСН.
Однак якщо є докази - від себе можна звернутися до поліції, за цей рік було 100 заяв. Однак НСЗУ може з'ясовувати ситуацію з адміністрацією лікарні, якщо та визнає провину, то добровільно повертає гроші - так 170 тисяч гривень було повернено пацієнтам з початку року. Це крапля в морі неформальних платежів у системі охорони здоров'я. Але випадки повернення грошей цілком реальні.
Як українці повернули гроші за ліки, які їм повинні були надати безкоштовно
Сергію Вікторовичу 75 років. Він пережив кілька інсультів - важко пересувається. Його доглядає дружина - Наталія Антонівна. Син пішов добровольцем і вже 2 роки воює. Зимою 2022 під час блекаутів Сергій Вікторович впав у себе вдома і поламав ногу.
Екстрена допомога привезла його у Київську лікарню швидкої допомоги. Перелам складний - потребував операції. І виявилося для операції в лікарні не має навіть елементарного.
"Покриття столу операційного 560 гривень, бетадин, кетанов, анальгін, бинт, яким треба було обмотати ногу купили", - каже Наталія Анатоліївна.
Щоб скріпити кістку під час операції треба було купити пластину і фіксатори за 20 тисяч гривень. Чеки за ліки, марлі, бинти накопичувались.
"Я навіть не уявляла, що це може в таку суму вилитися - 13 тисяч гривень без пластини. Пластина коштувала 20 тисяч гривень", - каже Наталія Анатоліївна.
Для родини пенсіонерів - суми разючі. Їх підтримував син, який в той момент повернувся з фронту на кілька днів у відпустку. Його побратими здавали для пана Сергія кров, бо препаратів в лікарні теж не було. Пані Наталя весь час збирала чеки. Однак не мала документу, про оплату пластини. Все що у неї було - зібрала, написала звернення до НСЗУ
"Я написала, що прошу повернути мені кошти у зв'язку з тим, що мій чоловік інвалід і ми заплатили понад 33 тисяч гривень буквально за неділю. І всі чеки відправила у Національну службу здоров'я", - каже вона.
Чеків у неї було на 13 тисяч 65 гривень. Вона чекала відповіді від НСЗУ чи адміністрації лікарні - бо саме до неї були претензії у пані Наталі, але подзвонив лікар, що робив операцію.
"Приїдьте повернемо гроші, він мені в конверті віддав 13 тисяч", - каже жінка.
В НСЗУ кажуть, в якій формі повертати кошти вирішує сама лікарня.
13 тисяч родина Будьонних знов витратила на ліки, бо у пана Сергія дуже слабке здоров'я. За такого пацієнта кошти в рамках пакету "хірургічні операції в умовах стаціонару" від НСЗУ отримує лікарня і ними розпоряджається - отже має подбати, щоб все необхідне для операції було у закладі. Розповсюджена схема - це коли адміністрації лікарень накопичують кошти на своїх рахунка і на потреби їх не витрачають, а в кінці року виписують премії апарату, що керує лікарнею.
Це може перевірити Національна служба здоров'я, яка має контракт з кожного лікарнею в Україні. І саме пацієнти через скарги можуть напряму вплинути, аби лікарню перевірили. Адже якщо у медичного чи поставлено вимагання грошей з пацієнтів у закладі на потік, тоді на неї чекають фінансові санкції.
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