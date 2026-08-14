Безкоштовне навчання в Україні: хто може отримати і як скористатись

В Україні можна отримати ваучери для навчання / © ТСН

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Уже 70 тисяч наших співгромадян скористалися освітніми ваучерами від держави. Уряд оплачує навчання певним категоріям людей, які прагнуть змінити професію або підвищити свою кваліфікацію.

Йдеться передусім про робітничі спеціальності, брак яких на українському ринку праці нині величезний.

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Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався зі старшими студентами одного з коледжів на Київщині та розпитав, як їм навчається у зрілому віці і, головне, для чого.

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Електрики, пекарі та соцпрацівники: кому дають нові знання

Електрики, пекарі, комбайнери, соціальні працівники — і це лише частина професій, яких навчають у Немішаєвському фаховому коледжі неподалік Києва. Практичні навички тут опановують і зовсім юні слухачі, і люди поважного віку.

Студент Ігор Калінін — внутрішньо переміщена особа. У Херсоні він працював електриком, а тепер щиро полюбив випікати хліб. Його мета — відкрити власну справу.

«Звернувся до Центру зайнятості, і вони мені запропонували перенавчання за ваучером. Рекомендую всім спробувати перепрофілюватися! Як кажуть: не вийшло з тією професією — завжди можна спробувати інше. Головне — не зупинятися!» — ділиться студент Ігор Калінін.

Хто має право на ваучер та яка сума гранту

Держава пропонує ваучер на безкоштовне навчання сумою до 33 280 гривень.

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На цей грант можуть претендувати:

люди, старші 45 років;

учасники бойових дій (УБД);

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди з інвалідністю;

колишні цивільні та військові полонені;

особи, які дістали поранення чи контузію внаслідок російської агресії.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що терміни навчання підбираються гнучко.

«Є довгі офіційні програми — як, наприклад, ви можете отримати фахового молодшого бакалавра з медсестринства, навчаючись півтора року. Але ви можете піти й на короткострокову програму зі зварювання або для операторів верстатів — на два чи три місяці», — пояснює заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній.

Хто має право на навчання / © ТСН

Новий фах задля відбудови та підтримки економіки

Володимир Качан раніше заробляв на життя як автомеханік. Тепер за державний кошт він опановує фах електрика та не сумнівається, що легко знайде роботу після закінчення курсів.

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«На сьогодні є велика потреба за цим профілем — усі розуміють, чому, і мені це цікаво. Є перспективні компанії, в яких можна працювати після закінчення, і я над цим працюю», — розповідає студент Володимир Качан.

Охочим скористатися ваучером від держави слід звернутися до Державної служби зайнятості — особисто або через офіційний сайт. Фахівці визначать, чи маєте ви право на оплату навчання державним коштом, та допоможуть обрати напрямок.

«У нас є багато ВПО, і зараз під час війни дуже багато людей змінюють місце проживання та роботи. Ми підлаштовуємося — ваучери, короткі курси, щоб ВПО та люди з пошкодженнями мали можливість отримати нові знання, вести далі свою справу й підтримувати економіку держави!» — наголошує директор Немішаєвського фахового коледжу Володимир Альохін.

Немішаєвський фаховий коледж у Бучанському районі на Київщині навчає за 23 робітничими професіями. А сама освітня програма за кошт держави діє по всій країні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТИ! У Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ самокати? | ТСН 17:00 14 СЕРПНЯ

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