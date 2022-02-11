Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: хто і як зможе їх отримати (покрокова інструкція)

Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: хто і як зможе їх отримати (покрокова інструкція)

Старт нової державної програми заплановано на квітень 2022 року.

Під час головної digital-події від Мінцифри – форумі Diia Summit — було презентовано можливість для усіх українців віком від 60 років, які вакцинувалися від коронавірусу, отримати від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф для користування мобільним Інтернетом. Початок реалізації нової державної програми заплановано на квітень 2022 року.

ТСН.ua отримав від Мінцифри детальні роз’яснення з приводу того, хто і як зможе скористатися новою послугою від держави та як подати заявку на отримання смартфона.

Хто може отримати

Державна програма передбачає видачу безкоштовних смартфонів вакцинованим людям, яким виповнилося 60+ років.

Якщо людині похилого віку на момент старту програми ще не виповнилося 60 років, але вона перейде до категорії учасників програми впродовж терміну її дії (наприклад, має 59 років), вона теж буде мати можливість отримати смартфон.

За статистикою, в Україні приблизно 8,5 млн людей у віці 60+, із них - 42% (приблизно 3.5 млн) вакциновано, однак, ця цифра постійно зростає.

Які смартфони та на яких умовах роздаватимуть

Варіанти виробника та постачальника смартфонів наразі опрацьовуються, головний критерій - це сучасність та достатня технічна функціональність для користування передовими цифровими сервісами: Дія, банківські сервіси тощо.

Мінцифри проводить консультації та переговори з усіма мобільними операторами з метою вибору оптимального тарифного плану для потреб цієї аудиторії користувачів. Компенсувати мобільні тарифи з боку держави не передбачено.

Смартфон передаватиметься у власність людини літного віку, але для виключно особистого користування. За користувачем буде закріплено у мобільного оператора його особистий номер. Смартфон буде прив’язаний до цього мобільного номера, тож передати його третій особі або використовувати його з іншим номером буде неможливо.

Як фінансуватиметься програма

Фінансування буде здійснюватися за кошти бюджету, зокрема можливе розширення програми єПідтримка.

Додатково розглядається залучення партнерів зі сторони бізнесу, які зможуть підтримати проєкт фінансово, що може знизити навантаження на бюджет.

Ключові дати

Старт прийому заявок: квітень 2022 року

Старт видачі смартфонів: орієнтовно липень-серпень 2022 року

Строки проєкту: до кінця 2023 року з можливістю продовження

Які потрібні документи

Паспорт та ІПН, ковід-сертифікат з повним курсом вакцинації.

Як подати заявку (покрокова інструкція)

Людина літнього віку може подати заявку онлайн або особисто прийти в ЦНАП. Перевірка, чи виповнилося людині 60+ років та чи має вона повний курс вакцинації, відбуватиметься автоматично. Після того, як заява буде взята в роботу, буде надано можливість вибрати місце отримання та дату. У призначений час та день людина літнього віку зможе прийти до вибраної точки видачі та отримати налаштований та готовий для використання смартфон, а також отримати первинне навчання у разі такої потреби. Для маломобільних людей та людей з інвалідністю розглядається можливість отримання смартфона через Укрпошту.

Нагадаємо, на форумі Diia Summit 8 лютого презентували нові послуги на порталі та в застосунку "Дія", які пришвидшать перехід до "держави у смартфоні".

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