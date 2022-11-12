Безкоштовний хліб і ароматні пиріжки: як на Черкащині працює пекарня, яка роздає випічку задарма

Спершу пекарня продавала хліб вищого ґатунку по собівартості, а вже після початку повномасштабної війни - роздає його безплатно.

Щодня від 200 до 370 буханців хліба випікає пекарня у Золотоноші Черкаської області. Усю цю здобу людям роздають безкоштовно. А ще там ліплять по 500 пиріжків з яблуками, вишнею, картоплею та капустою, якими потім ласують українські бійці.

Як запрацювала у місті "Корисна кондитерська" та хто може отримати там випічку задарма, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Соціальна пекарня відкрилася у місті ще до початку повномасштабної війни, у листопаді 2021 року. Вона працює на базі Золотоніського центру надання соціальних послуг. Директорка Центру Людмила Неліна розповіла, як вдалося втілити ідею у життя: "Цей проєкт із самого початку мав ідею співфінансування, тобто у донорів ми просили тільки обладнання, а за рахунок коштів місцевого бюджету – ремонт, електрика, витяжки. Реалізували ми цей проєкт з благодійною організацією "Вплив".

фото / Черкаська ОДА

Соціальні працівники разом із благодійниками хотіли відкрити не просто кондитерську. Цей проєкт з назвою "Пекарня, корисна кондитерська" передбачав три основні напрями роботи: насамперед там виготовляли якісну хлібну продукцію за низькими цінами, яку спершу продавали жителям громади по собівартості.

Друга ідея полягала у тому, аби до пекарні залучити людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу реалізувати себе, отримати нові навички і пройти реабілітацію. Також це місце стало майстернею, де діти змогли взяти участь у майстер-класах із виготовлення і розпису пряників, а також випікання булочок.

А ще у кондитерській мали намір виготовляти корисну продукцію без глютену та цукру для людей з інвалідністю, які повинні дотримуватися спеціальної дієти. Утім війна внесла свої корективи. У пекарні вже не займаються з дітьми. У березні вона призупинила роботу через дефіцит інгредієнтів, утім вже згодом її відновила.

"У нас було дуже багато дітей і молоді, а з війною ситуація трішки змінилася, зараз ми не маємо для цього можливості. Ми багато печемо хліба і пиріжків, але нам більше допомагають не діти, ми більше залучаємо батьків цих дітей і трішки молодих людей з інвалідністю. У штаті в нас є повар, професійний пекар і помічник повара", - розповідає Людмила Неліна.

Щодня пекарня випікає від 200 до 370 хлібин, утім їх вже не продають, як до повномасштабної війни, а роздають безкоштовно.

"Пекарня сьогодні виготовляє соціальну продукцію, а до війни ми хліб випікали і продавали по соціальній ціні, за собівартістю, бо ми неприбуткова організація. Він коштував 9-10 гривень, коли по нашій громаді ціна була 15-17 гривень. Ми випікали хліб вищого ґатунку і житній, а ще у нас був хліб першого і другого ґатунку, який називався "Сімейний", - каже директорка Центру.

Сьогодні соціальні працівники роздають хліб безкоштовно малозабезпеченим жителям громади, пенсіонерам і переселенцям.

"Тобто всі сім'ї переселенців, які перебувають на обліку у нашій громаді, роблять замовлення. У нас є графік, ми визначили їхню потребу. Наприклад, кожен член сім'ї раз на тиждень має право отримати одну буханку. Сім'ї є різні, починаючи від двох осіб і до семи. Також наші пенсіонери отримують хліб. Крім того для жителів нашої громади із зниженою руховою активністю, яких обслуговують наші соціальні працівники, вони розносять їм додому", - розповідає Людмила Неліна.

Також у "Корисній кондитерській" виготовляють енергетичні батончики з сухофруктів, меду, горіхів та пластівців для українських бійців. Також там випікають пиріжки для українських військових і роблять заготовки на зиму.

"Соціальні працівники приносять нам яблука. Ми заготовляємо на зиму яблучне варення і вишневе. Нам жителі привозять і жертвують овочі. А ще ми й для військових печемо пиріжки, вони можуть бути ще і з картоплею і з капустою. Вчора було 500 пиріжків", - зазначає Людмила Неліна.

Окрім цього у Центрі ще є соціальна їдальня, куди приходять жителі міста і раз вдень отримують гарячі обіди безкоштовно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як 11-річний буковинець пече сирні пончики, щоб зібрати гроші для військових. Солодощі школяр пропонує людям зранку до кави, і за ними вже шикуються черги. Хлопець вторгував 35 тисяч гривень, але зупинятися не збирається.

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