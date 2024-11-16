Безкоштовний обід, а за сніданок – плати: що відбувається з харчуванням у школах Києва

Чиновники пояснили, чому лише один прийом їжі у школах може бути безкоштовним.

Батьки школярів здивовані змінами, які пов’язані з харчуванням у школах Києва. До цього сніданки та обіди у навчальних закладах були платними. Тому після заяв можновладців, що сніданки і обіди для дітей 1-4 класів стануть безкоштовними, всі зраділи.

Але виявилося, що безкоштовними для учнів початкової школи будуть лише обіди, а за сніданки все ж доведеться платити. Або ж навпаки – сніданки будуть безкоштовним, а обіди платними.

У столичному Ліцеї №272 "Український коледж ім. В.О. Сухомлинського" у Дніпровському районі зробили безкоштовними обіди.

Що кажуть батьки

За словами батьків, у навчальному закладі їм повідомили, що на виконання ініціативи президента України про безоплатне одноразове гаряче харчування учнів початкової школи до кінця фінансового року (листопад, грудень) рішенням педради Ліцею №272 було обрано безоплатний обід.

"Нас поінформували, що шкільні сніданки залишаються платними. Ми все ж сподівалися, що діти зможуть снідати і обідати безкоштовно, але адміністрація вирішила, що такими будуть лише обіди. Діти пільгових категорій також отримуватимуть безоплатний обід – оскільки тільки одна пільга може бути безоплатною", – розповідає ТСН.ua Ольга, мама одного з учнів.

Батьки додають, у шкільній адміністрації їм повідомили, що безоплатне харчування починається з моменту надходження коштів на рахунки Ліцею. Тому батьки хвилюються, можливо, у місті виникли якісь проблеми з фінансуванням шкільного харчування.

Що кажуть посадовці від освіти

За роз’ясненнями ТСН.ua звернувся до КМДА.

В Управлінні освіти Дніпровської РДА зазначають, що відповідно до пункту 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, затвердженого постановою Кабміну від 24.03.2021 №305 у закладах загальної середньої освіти незалежно від наявності пільгової категорії, навчальної зміни, визначеної кратності харчування учні початкових класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням (сніданок або обід).

"Враховуючи вартість харчування, рішенням педагогічної ради Ліцею №272 "Український коледж ім. В.О. Сухомлинського" було визначено обід як тип безкоштовного одноразового харчування у закладі", – повідомила у відповіді на запит ТСН.ua Ольга Мельнікова, заступниця начальника Управління освіти Дніпровської РДА.

Буде безкоштовним лише обід

Чиновниця додає, що згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році, затвердженого постановою Кабміну від 04.11.2024 №1145, кошти спрямовуються на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності.

"Таким чином, сніданок та обід не можуть бути безкоштовними одночасно. У ліцеї №272 "Український коледж ім. В.О. Сухомлинського" від 5 листопада 2024 року організовано безкоштовне харчування з одноразовим режимом для учнів 1-4 класів", – резюмує Ольга Мельнікова.

Шкільна їдальня / Фото: УНІАН

Скільки грошей витрачають на харчування у Києві

А у Департаменті фінансів КМДА на запит ТСН.ua повідомили, що Постановою Кабміну від 4 жовтня 2024 року № 1145 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році" на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності для міста Києва передбачені бюджетні асигнування з держбюджету у сумі майже 177 мільйонів гривень.

"24 жовтня 2024 року було прийнято розпорядження начальника КМВА № 1234 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році", яким розподілені бюджетні асигнування між головними розпорядникам бюджетних коштів – районними в місті Києві державними адміністраціями", – повідомила ТСН.ua Катерина Поздєєва, заступниця директора Департаменту фінансів КМДА.

Фінансують у повному обсязі

Посадовиця додає, що вказане розпорядження враховано у рішенні Київради від 31.10.2024 № 158/9966 "Про внесення змін до рішення Київради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

"На виконання зазначеної постанови та відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду держбюджету (міжбюджетні трансферти) на 2024 рік Департаментом фінансів перераховано бюджетні асигнування за жовтень та листопад головним розпорядникам бюджетних коштів – районним в місті Києві державним адміністраціям в повному обсязі", – зазначає Катерина Поздєєва.

Раніше ТСН.ua розповідав: як у школах впроваджують здорове харчування та що кажуть батьки.

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