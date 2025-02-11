Безкоштовний проїзд у Києві: хто обіцяє та чи можливо це зробити

У Київраді вважають, що мільярди з бюджету на громадський транспорт дозволяють зробити його безоплатним.

У Києві заговорили про можливість безкоштовного варіанту проїзду в громадському транспорті Києва. Таку думку нещодавно озвучив депутат Київради Андрій Вітренко. За його словами, мільярди гривень, які у вигляді компенсацій спрямовуються на міський транспорт, дозволяють зробити його безкоштовним для пасажирів.

Мільярдні дотації на транспорт

Депутат Київради Андрій Вітренко, каже, що за його інформацією,11-13 мільярдів гривень коштує один рік роботи метрополітену для бюджету Києва.

"Станом на сьогодні компенсація тарифів на метрополітен запланована у розмірі 5 мільярдів гривень, але вона ще буде збільшуватися та корегуватися, а на пасажирський електротранспорт 2,6 мільярда гривень і на автотранспорт 1,2 мільярда гривень. При цьому чіткого економічного обґрунтування не існує ні для діючого тарифу (8 гривень), а ні для того, що озвучувався до війни у 26 гривень за поїздку, ні того, що Кандибор (Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА - Ред) озвучує під час війни у 30 гривень. Тому, я переконаний, що на роботу транспорту у столиці виділяється достатньо коштів, щоб він міг працювати відносно якісно і навіть безкоштовно", – заявив Андрій Вітренко.

ТСН.ua поцікавився у експертів, чи насправді можна зробити проїзд у громадському транспорті Києва безкоштовним. Адже певний досвід у столиці є – у перші три місяці війни проїзд у громадському транспорті був безкоштовним.

Безкоштовний проїзд: Харків та Кривий ріг

На думку Олександра Гречка, експерта з транспорту та співзасновника громадської організації "Пасажири Києва", пропозиція депутата Київради щодо запровадження безкоштовного проїзду у міському транспорті столиці є хибною і нічого доброго місту не гарантує.

"Якщо громадський транспорт у Києві зробити безкоштовним, то це лише шлях до його повної деградації, ще більшої, ніж це маємо зараз. До речі, Харків та Кривий ріг зробили свій громадський транспорт безкоштовним ще влітку 2022 року. Це означає, що ці міста з власних бюджетів повністю його фінансують, тобто вкладають кошти у те, щоб транспорт лише функціонував. За таких умов, про його розвиток не може бути жодної мови. Це просто безперервне використання інфраструктури, яка постійно зношується, виходить з ладу. А працівникам таких підприємств загрожують значні затримками з виплатою зарплат та максимальна економія на всьому", – розповідає ТСН.ua Олександр Гречко.

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Безкоштовний – значить нічий?

Експерт додає, що у випадку запровадження безкоштовного проїзду, ніхто не буде покращувати умови перевезення пасажирів у столиці, дбати про належну транспортну інфраструктуру та надання якісних послуг.

"Я гадаю, що для Києва точно не потрібно запроваджувати безкоштовний проїзд. Ніхто у Києві не платить повну вартість за проїзд. Так, якусь частину від собівартості проїзду сплачують пасажири, а певну частину надає місто у вигляді дотацій. Саме тому такий транспорт називається "громадським" – він може забезпечувати мобільність усього міста за невелику ціну. Тобто місто не може придбати для кожного киянина по автомобілю, але точно може фінансувати систему громадського транспорту, щоб киянам не було потреби купувати авто аби дістатися з одного куточка міста в інший. А ще заправляти його, обслуговувати, сплачувати страхування. Це величезні витрати. Їх можна уникнути, якщо надати людям нормальну можливість користуватися сучасним громадським транспортом", – розповідає Олександр Гречко.

Куди потрібно спрямовувати кошти

Інша справа, як саме розвивати громадський транспорт. Експерт наголошує, що у бюджеті Києва за минулий рік залишилися неосвоєними 14 мільярдів гривень. Це колосальні кошти, які можна було б спрямувати на розвиток громадського транспорту столиці.

"Наприклад, на заміну трамвайної інфраструктури, тих же старих колій чи прокладання нових. Або ж на заміну застарілої тролейбусної інфраструктури, через яку рух міських тролейбусів часто затримується. За ці гроші можна було б частково оновити руховий склад. Але місто вкладає кошти у непотрібний ремонт доріг там, де в цьому немає потреби, викидаються мільярди гривень на будівництво автомобільних розв’язок, які особливо транспортних проблем не вирішують, лише переміщують затори з одного місця в інше. А ці розв’язки ще ж потрібно буде обслуговувати та витрачати на це кошти", – каже Олександр Гречко.

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Може закінчитися знищенням транспорту

Експерт констатує, що, на жаль, ніхто громадським транспортом у Києві по-справжньому не займається.

"Все відбувається за залишковим принципом, тому у нас виникають кризові проблеми з тунелями в метро, зменшується кількість тролейбусів на лініях, погано курсують трамваї. Все це одна велика управлінська проблема. Точніше відсутність ефективного управління громадським транспортом Києва, який по-тихеньку знищується. Якщо ж його зроблять ще й безкоштовним – процес знищення значно пришвидшиться. Комунальні підприємства не отримуватимуть живих коштів від перевезень, лише чекатимуть на бюджетні асигнування, а це для них катастрофа", – підсумовує Олександр Гречко.

Нагадаємо, у грудні минулого року на запит ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва на той момент не розглядалося. А щодо собівартості перевезень одного пасажира, то наприкінці 2024 року у метрополітені вона становила 36,90 грн, а у наземному авто та електротранспорті – 26,22 грн.

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